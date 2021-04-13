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Япония решила сбросить воду с АЭС Фукусима: с резкой реакцией против выступили Китай и Южная Корея

Япония решила сбросить воду с АЭС Фукусима: с резкой реакцией против выступили Китай и Южная Корея

Киев  •  УНН

 • 21027 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Правительство Японии во вторник официально разрешило слить с аварийной АЭС “Фукусима-1” в океан значительный массив воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Данное решение вызвало практически моментальную негативную реакцию официальных Пекина и Сеула, давно выступающих против этого решения, пишет УНН.

Реакция Пекина

Китайские власти “крайне недовольны” решением Японии о сбросе очищенной от радиоактивных частиц воды из аварийной АЭС “Фукусима-1” в океан. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.

“Подобные действия свидетельствуют о крайней безответственности, они наносят серьезный ущерб здоровью и ставят под угрозу безопасность населения соседних государств”, — подчеркивается в нем.

Как отмечается в заявлении, такие односторонние действия японской стороны “могут привести к заражению радиацией вод Тихого океана и привести к генетическим нарушениям”.

“Китай намерен обсудить этот тревожный вопрос с международным сообществом и может предпринять ряд контрмер”, — говорится в нем.

Реакция Сеула

Правительство Республики Корея выражает крайнее сожаление по поводу решения японских властей сбросить в океан загрязненную воду с аварийной АЭС “Фукусима-1”. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Сеуле начальник управления координации государственной политики страны Ку Юн Чхоль.

Он добавил, что южнокорейское правительство примет все необходимые меры для защиты населения страны от последствий этого шага Токио. “Народ Республики Корея протестует против решения японских властей. В свою очередь правительство потребует от Японии предпринять меры для обеспечения безопасности наших граждан и предотвращения вреда морской экосистеме”, — подчеркнул Ку Юн Чхоль.

Начальник управления также указал, что Сеул поставит в известность о своей обеспокоенности Международное агентство по атомной энергии и попросит международное сообщество дать объективную оценку действиям Токио. Кроме того, Республика Корея усилит проверки на предмет радиационной безопасности импортных продуктов питания.

Позиция Токио

При этом правительство Японии заявило, что будет добиваться понимания со стороны соседних стран в отношении предстоящего сброса в океан воды с аварийной АЭС “Фукусима-1”.

“Чрезвычайно важно добиться понимания со стороны соседних стран, включая Китай и Южную Корею”, — сказал он. Генсек кабинета утверждал, что с ядерных объектов КНР, Южной Кореи и Тайваня также в океан сливается техническая вода с содержанием трития. “Какого-либо воздействия на окружающую среду от этого не замечено”, — подчеркнул генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Контекст

Правительство Японии во вторник официально разрешило сбросить в океан значительный массив воды с аварийной АЭС “Фукусима-1”, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сливу займет примерно два года. За это время предполагается подготовить и проверить дополнительное оборудование, провести соответствующие работы.

В стальных баках на территории АЭС “Фукусима-1” скопилось более 1 млн 250 тыс. тонн воды, очищенной, как сообщается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается. В Японии утверждают, что во время сброса в океан концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.

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