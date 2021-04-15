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МЗС Китаю запропонувало японцям "випити води з АЕС Фукусіма, якщо вона безпечна"

МЗС Китаю запропонувало японцям "випити води з АЕС Фукусіма, якщо вона безпечна"

Київ • УНН

 • 18671 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь в четвер на регулярному брифінгу закликав японських політиків особисто випити води з АЕС “Фукусіма-1” і використовувати її при приготуванні їжі, щоб переконати громадськість у її безпеці, пише УНН.

Деталі

За його словами, деякі політики в Японії “відчайдушно намагаються довести”, що ця вода з атомної станції безпечна. “Тоді нехай вони почнуть використовувати її в якості питної води, а також для приготування їжі, прання одягу і поливу”, — сказав він.

“Японія прийняла рішення про скидання води в океан в односторонньому порядку, щоб перекласти тягар відповідальності і ризики на весь світ, що утискає інтереси безпеки міжнародного співтовариства, особливо азіатських держав”, — додав дипломат. “Японія стверджує, що ця вода не становить небезпеки, однак цей висновок ґрунтується виключно на її односторонніх даних, які абсолютно не здаються переконливими”, — сказав Чжао Ліцзянь.

Чжао Ліцзянь заявив, що існує безліч повідомлень і свідчень того, що японська компанія — оператор АЕС “Фукусіма-1” Tokyo Electric Power (TEPCO) була неодноразово викрита в фальсифікації і приховуванні інформації. “Ця інформація є спірною через нестачу участі, оцінки та нагляду з боку міжнародних інститутів та інших третіх сторін”, — додав він. Як зазначив дипломат, німецькі вчені вже переконливо змоделювали ситуацію, що в разі скидання радіоактивних речовин найсильніші морські течії біля берегів Фукусіми зможуть поширити їх по більшій частині акваторії Тихого океану всього за 57 днів, а протягом 10 років такі елементи досягнуть всіх океанів світу.

“Японська сторона також повинна прислухатися до рекомендації Міжнародного агентства з атомної енергії співпрацювати з зацікавленими сторонами, в тому числі з Китаєм і Республікою Корея, і створити технічну групу для оцінки ситуації”, — сказав Чжао Ліцзянь. “Японія вважала, що вона заручилася підтримкою США. Однак насправді Сполучені Штати не тільки заявили про підтримку зусиль японської сторони, але і заборонили імпорт рису, риби та іншої продукції з Японії”, — резюмував він.

Контекст

Уряд Японії у вівторок офіційно дозволив злити в океан значний обсяг води з аварійної АЕС “Фукусіма-1”, яка, як стверджується, в цілому очищена від радіоактивних речовин. Процес підготовки до скидання займе приблизно два роки. За цей час передбачається підготувати і перевірити додаткове обладнання, провести відповідні роботи. Як повідомили ЗМІ в міністерстві економіки, торгівлі і промисловості країни, яке відає проблемами атомних станцій, зміст тритію в воді, яку передбачається через два роки почати скидати в океан з цистерн на території АЕС “Фукусіма-1”, буде в 40 разів нижче безпечного рівня, встановленого чинними в Японії нормами.

На даний момент в сталевих баках на території АЕС “Фукусіма-1” накопичилося понад 1,25 млн тонн води, очищеної, як повідомляється, від більшості небезпечних радіоактивних речовин. Однак вона містить в собі ізотопи тритію, який звідти витягти технічно не вдається.

МАГАТЕ підтримала рішення Японії скинути воду з АЕС Фукусіма в океан.

Дане рішення японського уряду, яке він обіцяв донести своїм партнерам і іншим державам, викликало вкрай негативну реакцію у найближчих до Японії країн — Китаю і Республіки Корея.

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