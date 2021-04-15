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МИД Китая предложило японцам "выпить воды с АЭС Фукусима, если она безопасна"

МИД Китая предложило японцам "выпить воды с АЭС Фукусима, если она безопасна"

Киев  •  УНН

 • 18663 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг на регулярном брифинге призвал японских политиков лично выпить воды с АЭС “Фукусима-1” и использовать ее при приготовлении пищи, чтобы убедить общественность в ее безопасности, пишет УНН.

Детали

По его словам, некоторые политики в Японии “отчаянно пытаются доказать”, что эта вода с атомной станции безопасна. “Тогда пусть они начнут использовать ее в качестве питьевой воды, а также для приготовления еды, стирки одежды и полива”, — сказал он.

“Япония приняла решение о сбросе воды в океан в одностороннем порядке, чтобы переложить бремя ответственности и риски на весь мир, что ущемляет интересы безопасности международного сообщества, особенно азиатских государств”, — добавил дипломат. “Япония утверждает, что эта вода не представляет опасности, однако этот вывод основан исключительно на ее односторонних данных, которые совершенно не кажутся убедительными”, — сказал Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь заявил, что существует множество сообщений и свидетельств того, что японская компания — оператор АЭС “Фукусима-1” Tokyo Electric Power (TEPCO) была неоднократно уличена в фальсификации и сокрытии информации. “Эта информация является спорной из-за недостатка участия, оценки и надзора со стороны международных институтов и других третьих сторон”, — добавил он. Как отметил дипломат, немецкие ученые уже убедительно смоделировали ситуацию, что в случае сброса радиоактивных веществ сильнейшие морские течения у берегов Фукусимы смогут распространить их по большей части акватории Тихого океана всего за 57 дней, а в течение 10 лет такие элементы достигнут всех океанов мира.

“Японская сторона также должна прислушаться к рекомендации Международного агентства по атомной энергии сотрудничать с заинтересованными сторонами, в том числе с Китаем и Республикой Корея, и создать техническую группу для оценки ситуации”, — сказал Чжао Лицзянь. “Япония полагала, что она заручилась поддержкой США. Однако на самом деле Соединенные Штаты не только заявили о поддержке усилий японской стороны, но и запретили импорт риса, рыбы и другой продукции из Японии”, — резюмировал он.

Контекст

Правительство Японии во вторник официально разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной АЭС “Фукусима-1”, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. За это время предполагается подготовить и проверить дополнительное оборудование, провести соответствующие работы. Как сообщили СМИ в министерстве экономики, торговли и промышленности страны, ведающем проблемами атомных станций, содержание трития в воде, которую предполагается через два года начать сбрасывать в океан из цистерн на территории АЭС “Фукусима-1”, будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного действующими в Японии нормами.

На данный момент в стальных баках на территории АЭС “Фукусима-1” скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как сообщается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается.

МАГАТЭ поддержала решение Японии сбросить воду с АЭС Фукусима в океан.

Данное решение японского правительства, которое оно обещало донести своим партнерам и другим государствам, вызвало крайне негативную реакцию у ближайших к Японии стран — Китая и Республики Корея.

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