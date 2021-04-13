МАГАТЕ підтримала рішення Японії скинути воду з АЕС Фукусіма в океан

Деталі

Він привітав оголошення Японією способу позбавлення від води на АЕС “Фукусіма-1”. Як говориться в поширеній заяві МАГАТЕ, контрольовані скиди води в море зазвичай використовуються діючими атомними електростанціями в світі відповідно до умов оцінки безпеки і впливу на навколишнє середовище. “Рішення уряду Японії відповідає світовій практиці”, — зазначив Гроссі.

Крім того, МАГАТЕ готове надати технічну підтримку Японії у моніторингу і перевірці безпечного і прозорого процесу реалізації цього плану. Як наголошується в заяві організації, Японія зверталася в МАГАТЕ з проханням про співпрацю в утилізації води. Гроссі заявив, що агентство буде “тісно співпрацювати з Японією до, під час і після скидання води”, щоб зміцнити впевненість в тому, що злив здійснюється без несприятливого впливу на здоров’я людини і навколишнє середовище.

Контекст

Уряд Японії у вівторок офіційно дозволив злити в океан значний масив води з аварійної АЕС “Фукусіма-1”, яка, як стверджується, в цілому очищена від радіоактивних речовин. Процес підготовки до скидання займе приблизно два роки. За цей час передбачається підготувати і перевірити додаткове обладнання, провести відповідні роботи.

Зараз в сталевих баках на території АЕС “Фукусіма-1” накопичилося понад 1,25 млн тонн води, очищеної, як повідомляється, від більшості небезпечних радіоактивних речовин. Однак вона містить в собі ізотопи тритію, який звідти витягти технічно не вдається.

Дане рішення японського уряду, яке він обіцяв донести своїм партнерам і іншим державам, викликало вкрай негативну реакцію у найближчих до Японії країн — Китаю і Республіки Корея.