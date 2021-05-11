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Япония изучает план сброса воды с АЭС "Фукусима" в 1 км от берега

Киев • УНН

 • 20325 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Энергетическая корпорация Tokyo Electric Power, владеющая аварийной АЭС “Фукусима-1”, разрабатывает план сброса накопившейся там очищенной от большинства радиоактивных веществ воды через проложенные по дну океана трубы. Сам слив при таком варианте будет проходить на расстоянии примерно 1 км от побережья, сообщила во вторник газета Sankei со ссылкой на источники в компании, передает УНН.

Япония изучает план сброса воды с АЭС "Фукусима" в 1 км от берега

Детали

Одновременно, по их данным, изучается вариант и со сливом воды непосредственно у атомной станции, которая расположена в префектуре Фукусима на северо-восточном побережье главного японского острова Хонсю. Прокладке труб в случае принятия первого плана должны предшествовать пробные буровые работы с санкции властей и местных рыболовецких кооперативов.

Контекст

Правительство Японии 13 апреля официально разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной АЭС “Фукусима-1”, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. За это время предполагается подготовить и проверить дополнительное оборудование, провести соответствующие работы. Как сообщили СМИ в министерстве экономики, торговли и промышленности страны, ведающем проблемами атомных станций, содержание трития в воде, которую предполагается через два года начать сбрасывать в океан из цистерн на территории АЭС “Фукусима-1”, будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного действующими в Японии нормами.

На данный момент в стальных баках на территории АЭС “Фукусима-1” скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как сообщается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается.

МАГАТЭ поддержала решение Японии сбросить воду с АЭС Фукусима в океан.

Данное решение японского правительства, которое оно обещало донести своим партнерам и другим государствам, вызвало крайне негативную реакцию у ближайших к Японии стран — Китая и Республики Корея.

Позже в Пекине предложили японцам “выпить воды с АЭС Фукусима, если она безопасна”.

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