Якою буде погода 23 вересня: синоптик озвучила прогноз на вівторок
Київ • УНН
У вівторок, 23 вересня, в Україні очікується тепла та суха погода з температурою повітря до +29 градусів. Винятком стануть Волинська та Рівненська області, де прогнозують дощі та +19+22 градуси.
У вівторок, 23 вересня, в Україні буде тепла суха сонячна погода. Температура повітря становитиме впродовж +24+29 градусів, повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.
Деталі
Однак на північному заході України, а саме - у Волинській і Рівненській областях - температура повітря буде +19+22 градуси, очікується дощ.
У Києві 23 вересня очікується погода із температурою повітря до +25 градусів і без опадів. У середу, 24 вересня, розпочнеться більш масштабне похолодання, яке охопить поступово всю Україну, каже синоптик.
Дощі найближчим часом поки що концентруватимуться на південному заході Європи, до України не піднімуться, тому й можливий мокрий сніг у Карпатах за попередніми прогнозами буде малоймовірним
Вона також нагадала, що відсьогодні, 22 вересня, ночі будуть ставати довшими, адже сьогодні - День осіннього рівнодення.
Україну накриє різке похолодання зі снігом: синоптик назвала дату18.09.25, 13:07 • 6800 переглядiв