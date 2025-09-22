Якою буде погода 23 вересня: синоптик озвучила прогноз на вівторок

$41.250.00
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
У Бориспільському районі на Київщині горять житлові будинки внаслідок атаки рф - ОВА
На Гонконг насувається супертайфун Рагаса: можливе закриття міжнародного аеропорту - Bloomberg
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість
Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
Якою буде погода 23 вересня: синоптик озвучила прогноз на вівторок

Київ • УНН

У вівторок, 23 вересня, в Україні очікується тепла та суха погода з температурою повітря до +29 градусів. Винятком стануть Волинська та Рівненська області, де прогнозують дощі та +19+22 градуси.

Якою буде погода 23 вересня: синоптик озвучила прогноз на вівторок

У вівторок, 23 вересня, в Україні буде тепла суха сонячна погода. Температура повітря становитиме впродовж +24+29 градусів, повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

Однак на північному заході України, а саме - у Волинській і Рівненській областях - температура повітря буде +19+22 градуси, очікується дощ.

У Києві 23 вересня очікується погода із температурою повітря до +25 градусів і без опадів. У середу, 24 вересня, розпочнеться більш масштабне похолодання, яке охопить поступово всю Україну, каже синоптик.

Дощі найближчим часом поки що концентруватимуться на південному заході Європи, до України не піднімуться, тому й можливий мокрий сніг у Карпатах за попередніми прогнозами буде малоймовірним

- написала Діденко.

Вона також нагадала, що відсьогодні, 22 вересня, ночі будуть ставати довшими, адже сьогодні - День осіннього рівнодення.

Україну накриє різке похолодання зі снігом: синоптик назвала дату

