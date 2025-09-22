$41.250.00
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Какой будет погода 23 сентября: синоптик озвучила прогноз на вторник

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Во вторник, 23 сентября, в Украине ожидается теплая и сухая погода с температурой воздуха до +29 градусов. Исключением станут Волынская и Ровенская области, где прогнозируют дожди и +19+22 градуса.

Какой будет погода 23 сентября: синоптик озвучила прогноз на вторник

Во вторник, 23 сентября, в Украине будет теплая сухая солнечная погода. Температура воздуха составит +24+29 градусов, сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

Однако на северо-западе Украины, а именно - в Волынской и Ровенской областях – температура воздуха будет +19+22 градуса, ожидается дождь.

В Киеве 23 сентября ожидается погода с температурой воздуха до +25 градусов и без осадков. В среду, 24 сентября, начнется более масштабное похолодание, которое охватит постепенно всю Украину, говорит синоптик.

Дожди в ближайшее время пока будут концентрироваться на юго-западе Европы, до Украины не поднимутся, поэтому и возможный мокрый снег в Карпатах по предварительным прогнозам будет маловероятным

- написала Диденко.

Она также напомнила, что с сегодняшнего дня, 22 сентября, ночи будут становиться длиннее, ведь сегодня - День осеннего равноденствия.

