Какой будет погода 23 сентября: синоптик озвучила прогноз на вторник
Киев • УНН
Во вторник, 23 сентября, в Украине ожидается теплая и сухая погода с температурой воздуха до +29 градусов. Исключением станут Волынская и Ровенская области, где прогнозируют дожди и +19+22 градуса.
Во вторник, 23 сентября, в Украине будет теплая сухая солнечная погода. Температура воздуха составит +24+29 градусов, сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Детали
Однако на северо-западе Украины, а именно - в Волынской и Ровенской областях – температура воздуха будет +19+22 градуса, ожидается дождь.
В Киеве 23 сентября ожидается погода с температурой воздуха до +25 градусов и без осадков. В среду, 24 сентября, начнется более масштабное похолодание, которое охватит постепенно всю Украину, говорит синоптик.
Дожди в ближайшее время пока будут концентрироваться на юго-западе Европы, до Украины не поднимутся, поэтому и возможный мокрый снег в Карпатах по предварительным прогнозам будет маловероятным
Она также напомнила, что с сегодняшнего дня, 22 сентября, ночи будут становиться длиннее, ведь сегодня - День осеннего равноденствия.
