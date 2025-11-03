$42.080.01
Як поліпшити сон: 9 звичок, які справді допоможуть

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

Експерт Бюро ВООЗ в Україні, лікар-невролог Юрій Фломін розповів про 9 звичок для покращення сну. Він наголосив на важливості дотримання сталого режиму сну та відмови від алкоголю, кофеїну та нікотину перед сном.

Як поліпшити сон: 9 звичок, які справді допоможуть

Про те, як покращити процес засинання і отримувати повноцінний відпочинок вночі, ідеться у матеріалі Центру громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

Деталі

Як легше засинати, не прокидатися вночі та почуватися бадьоро зранку, розповів експерт Бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя в Україні, лікар-невролог Юрій Фломін.

Фахівець зазначив про 9 основних порад, які пов'язані зі щоденними звичками людини.

  1. Важливо дотримуватися сталого режиму сну. "Лягайте спати й прокидайтеся в один і той самий час — навіть у вихідні", - наголошується у матеріалі. Особливо якщо маєте проблеми зі сном. «Багатьом здається, що у вихідні можна “відіспатися”, але саме це часто збиває природний ритм сну», - підкреслює фахівець.
    1. Алкоголь - не снодійне, він порушує циклічну послідовність стадій сну. "Алкоголь має короткочасний снодійний ефект. Але. Організм швидко розщеплює етанол, і коли його рівень у крові знижується, людина прокидається". Зазвичай після вживання алкоголю люди сплять лише 2–4 години, після чого заснути знову стає важко. При частому вживанні алкоголь викликає залежність і має багато інших негативних наслідків здоров’я. Краще повністю відмовитися від вживання алкоголю, якщо зі сном суттєві проблеми.
      1. Перед сном обмежте кофеїн і нікотин. «Період напіввиведення кофеїну в середньому становить близько 5 годин — це означає, що навіть після цього часу в організмі залишиться половина речовини, яка може впливати на сон. Тому людям, чутливим до кофеїну, варто утримуватися від вживання кави протягом 5 годин до сну чи навіть більше». Нікотин, подібно до кофеїну, є стимулятором нервової системи. Його вживання (куріння чи використання інших нікотинових продуктів) перед сном значно погіршує якість нічного відпочинку. Необхідно повністю виключити нікотин мінімум за 90 хвилин до того, як лягаєте спати. Утім, варто пам’ятати: нікотин шкідливий для здоров'я незалежно від часу доби, тому слід повністю від нього відмовитися.
        1. Лягайте в ліжко тільки якщо збираєтесь спати.

          Людям із хронічним безсонням не рекомендовано лежати в ліжку, якщо вони не планують засинати. Ідея проста: ліжко, де ви спите вночі, має асоціюватися тільки зі сном. Це формує умовний рефлекс — коли ви лягаєте на нього, мозок отримує сигнал "час спати

          - ідеться у порадах. 

          Серед інших 5-ти порад лікаря-невролога щодо здорового сну:

          • проводьте кілька годин на денному світлі;

            Щоб мелатонін вироблявся вночі, мозок має отримати достатню кількість світлових подразників через сітківку протягом дня. Тобто людина має провести хоча б годину, а краще 2–3 години на день, на яскравому світлі — на вулиці або біля вікна. Це особливо необхідно для людей, які погано сплять

            - радить фахівець. 
            • займайтеся руховою активністю, але не перед сном;

              Іноді здається дивним, що навіть у стані сильної втоми важко заснути. Так буває, коли людина перевантажена емоціями або відчуває біль. Натомість справжня фізична втома допомагає заснути швидше. Мої пацієнти, які мають проблеми зі сном, після реабілітаційних сесій і поступового збільшення фізичного навантаження засинають набагато швидше. Головне — не тренуватися безпосередньо перед сном

              • не спіть довго вдень.

                Якщо ви недоспали вночі, природно хотіти надолужити удень. Проте тривале денне "досипання" (2–5 годин) призводить до порушення сну наступної ночі. У результаті виникає замкнене коло: поганий нічний сон веде до денного, а він — до ще гіршого нічного, і день ніби міняється місцями з ніччю. Тому краще уникати довгого денного сну. Якщо нічний сон був коротким, тримайтеся до вечора та лягайте трохи раніше — наприклад, о 19:30–20:00. Так ви відновите нічний сон, не перериваючи його денним "досипанням"

                - пояснює фахівець.

                Також невролог радить робіти приміщення, у якому ви спите, прохолодним, тихим і темним. Використовувати щільні штори або жалюзі, щоб світло з вулиці, наприклад від ліхтарів, не заважало сну. За можливості - забезпечити максимально тихе середовище у спальні.

                І ще варто придумати свій вечірній ритуал, який допомагатиме  налаштуватися на сон.

                • прийміть теплий душ перед сном;
                  • випийте чашку трав’яного чаю або молока;
                    • послухайте спокійну музику;
                      • почитайте книгу або прогуляйтеся 15 хвилин на свіжому повітрі.

                        Кожен має знайти те, що йому допомагає, і практикувати це регулярно, - резюмує фахівець.

                        Нагадаємо

                        Недостатній сон може призвести до переїдання та набору ваги. 47% українців повідомили про проблеми зі сном у 2023 році, порівняно з 41% у 2022 році, через стрес та тривогу, пов'язану з війною.

                        Ігор Тележніков

                        Здоров'яЛайфхаки
                        Війна в Україні
                        Всесвітня організація охорони здоров'я
                        Україна