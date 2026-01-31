Як безпечно користуватися зарядними станціями в умовах відключення світла: в МВС дали поради

$42.850.00
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 4122 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 4154 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 6468 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 5748 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 22516 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 41430 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 44032 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 28633 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 26399 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Популярнi новини
Файли Епштейна: Трамп може бути винним у сексуальних домаганнях до неповнолітньоїPhoto31 січня, 01:49 • 7598 перегляди
ООН загрожує "неминучий фінансовий колапс" через несплату внесків США - Bloomberg31 січня, 02:32 • 12782 перегляди
Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року31 січня, 04:21 • 9820 перегляди
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo31 січня, 05:18 • 13020 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"06:30 • 16406 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 6468 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 44032 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 27584 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 32437 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 35818 перегляди
УНН Lite
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 2384 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 5950 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 16294 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 16073 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 16309 перегляди
Як безпечно користуватися зарядними станціями в умовах відключення світла: в МВС дали поради

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Міністерство внутрішніх справ надало рекомендації щодо безпечного використання зарядних станцій в умовах відключення електроенергії. Дотримання цих правил допоможе уникнути небезпечних ситуацій.

Як безпечно користуватися зарядними станціями в умовах відключення світла: в МВС дали поради

В умовах тривалих відключень електроенергії люди дедалі частіше користуються альтернативними джерелами живлення. Одним із найпоширеніших рішень стали зарядні станції. У Міністерстві внутрішніх справ дали поради, як безпечно користуватися зарядними станціями, передає УНН.

Деталі

Щоб використання зарядних станцій було безпечним, дотримуйтеся базових правил:

  • не залишайте станцію підключеною до розетки під час відключення електроенергії;
    • ніколи не використовуйте кабель із двома вилками для підключення станції до електромережі будинку;
      • слідкуйте за рівнем заряду та не зберігайте повністю розряджену станцію в холодному приміщенні;
        • дотримуйтеся температурного режиму: оптимальна температура роботи – близько +20 °C, мінімально допустима – близько –10 °C;
          • захисна сумка призначена лише для транспортування, тому не використовуйте та не заряджайте станцію, коли вона в сумці;
            • перед підключенням приладів перевіряйте технічні характеристики станції та не перевищуйте допустиму потужність навантаження.

              Нагадаємо

              Рух поїздів метрополітену та робота ескалаторів у Києві тимчасово призупинені. Причина — зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів.

              У Києві та низці регіонів України сталися аварійні відключення світла, зупинилося метро та виникли перебої з водою. Причиною є пошкодження енергосистеми внаслідок атак рф.

              Павло Башинський

