Як безпечно користуватися зарядними станціями в умовах відключення світла: в МВС дали поради
Київ • УНН
Міністерство внутрішніх справ надало рекомендації щодо безпечного використання зарядних станцій в умовах відключення електроенергії. Дотримання цих правил допоможе уникнути небезпечних ситуацій.
В умовах тривалих відключень електроенергії люди дедалі частіше користуються альтернативними джерелами живлення. Одним із найпоширеніших рішень стали зарядні станції. У Міністерстві внутрішніх справ дали поради, як безпечно користуватися зарядними станціями, передає УНН.
Деталі
Щоб використання зарядних станцій було безпечним, дотримуйтеся базових правил:
- не залишайте станцію підключеною до розетки під час відключення електроенергії;
- ніколи не використовуйте кабель із двома вилками для підключення станції до електромережі будинку;
- слідкуйте за рівнем заряду та не зберігайте повністю розряджену станцію в холодному приміщенні;
- дотримуйтеся температурного режиму: оптимальна температура роботи – близько +20 °C, мінімально допустима – близько –10 °C;
- захисна сумка призначена лише для транспортування, тому не використовуйте та не заряджайте станцію, коли вона в сумці;
- перед підключенням приладів перевіряйте технічні характеристики станції та не перевищуйте допустиму потужність навантаження.
Нагадаємо
Рух поїздів метрополітену та робота ескалаторів у Києві тимчасово призупинені. Причина — зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів.
У Києві та низці регіонів України сталися аварійні відключення світла, зупинилося метро та виникли перебої з водою. Причиною є пошкодження енергосистеми внаслідок атак рф.