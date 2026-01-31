Как безопасно пользоваться зарядными станциями в условиях отключения света: в МВД дали советы
Киев • УНН
Министерство внутренних дел предоставило рекомендации по безопасному использованию зарядных станций в условиях отключения электроэнергии. Соблюдение этих правил поможет избежать опасных ситуаций.
В условиях длительных отключений электроэнергии люди все чаще пользуются альтернативными источниками питания. Одним из самых распространенных решений стали зарядные станции. В Министерстве внутренних дел дали советы, как безопасно пользоваться зарядными станциями, передает УНН.
Подробности
Чтобы использование зарядных станций было безопасным, соблюдайте базовые правила:
- не оставляйте станцию подключенной к розетке во время отключения электроэнергии;
- никогда не используйте кабель с двумя вилками для подключения станции к электросети дома;
- следите за уровнем заряда и не храните полностью разряженную станцию в холодном помещении;
- соблюдайте температурный режим: оптимальная температура работы – около +20 °C, минимально допустимая – около –10 °C;
- защитная сумка предназначена только для транспортировки, поэтому не используйте и не заряжайте станцию, когда она в сумке;
- перед подключением приборов проверяйте технические характеристики станции и не превышайте допустимую мощность нагрузки.
Напомним
Движение поездов метрополитена и работа эскалаторов в Киеве временно приостановлены. Причина — исчезновение напряжения от внешних питающих центров.
В Киеве и ряде регионов Украины произошли аварийные отключения света, остановилось метро и возникли перебои с водой. Причиной является повреждение энергосистемы в результате атак рф.