2010 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
6160 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
8760 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
8296 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
11166 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
8104 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 23401 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 42515 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 45665 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 28951 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
публикации
Эксклюзивы
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
10:00 • 11166 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
30 января, 18:21 • 45665 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье
30 января, 16:26
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем
30 января, 13:45
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора
30 января, 12:58
Как безопасно пользоваться зарядными станциями в условиях отключения света: в МВД дали советы

Киев

 1140 просмотра

Министерство внутренних дел предоставило рекомендации по безопасному использованию зарядных станций в условиях отключения электроэнергии. Соблюдение этих правил поможет избежать опасных ситуаций.

Как безопасно пользоваться зарядными станциями в условиях отключения света: в МВД дали советы

В условиях длительных отключений электроэнергии люди все чаще пользуются альтернативными источниками питания. Одним из самых распространенных решений стали зарядные станции. В Министерстве внутренних дел дали советы, как безопасно пользоваться зарядными станциями, передает УНН.

Подробности

Чтобы использование зарядных станций было безопасным, соблюдайте базовые правила:

  • не оставляйте станцию подключенной к розетке во время отключения электроэнергии;
    • никогда не используйте кабель с двумя вилками для подключения станции к электросети дома;
      • следите за уровнем заряда и не храните полностью разряженную станцию в холодном помещении;
        • соблюдайте температурный режим: оптимальная температура работы – около +20 °C, минимально допустимая – около –10 °C;
          • защитная сумка предназначена только для транспортировки, поэтому не используйте и не заряжайте станцию, когда она в сумке;
            • перед подключением приборов проверяйте технические характеристики станции и не превышайте допустимую мощность нагрузки.

              Напомним

              Движение поездов метрополитена и работа эскалаторов в Киеве временно приостановлены. Причина — исчезновение напряжения от внешних питающих центров.

              В Киеве и ряде регионов Украины произошли аварийные отключения света, остановилось метро и возникли перебои с водой. Причиной является повреждение энергосистемы в результате атак рф.

              Павел Башинский

              ОбществоТехнологииЛайфхаки
              Техника
              Графики отключений электроэнергии
              Энергетика
              Война в Украине
              Отключение света
              Блэкаут
              Электроэнергия
              Украина
              Киев