Вже є домовленість: Зеленський підтвердив, що тристоронні зустрічі в Еміратах відбудуться у середу й четвер
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про домовленість щодо тристоронньої зустрічі Україна-США-РФ 4 та 5 лютого в Еміратах. Він провів розмову з Рустемом Умєровим та призначив нараду для підготовки.
Президент Україні Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч - Україна, США та рф - відбудеться 4 та 5 лютого в Еміратах, вже є домовленість, передає УНН.
Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч – тристоронню зустріч – на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, у середу й четвер. В Еміратах, як і минулого разу
Додамо
Крім того, Глава держави провів розмову із главою української делегації Рустемом Умєровим.
На завтра я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови й підготувати все. У понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини. Багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі, підтримують Україну, і фактично щодня ми координуємось
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановані на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі тристоронні зустрічі. Україна готова до предметної розмови, яка має наблизити до закінчення війни.
Раніше Глава держави заявив, що дата або місце наступного раунду переговорів між Україною та росією за посередництва США може змінитися. Причина - ситуація між США та Іраном, яка може вплинути на терміни зустрічі.