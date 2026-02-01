$42.850.00
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вже є домовленість: Зеленський підтвердив, що тристоронні зустрічі в Еміратах відбудуться у середу й четвер

Київ • УНН

Президент Зеленський повідомив про домовленість щодо тристоронньої зустрічі Україна-США-РФ 4 та 5 лютого в Еміратах. Він провів розмову з Рустемом Умєровим та призначив нараду для підготовки.

Вже є домовленість: Зеленський підтвердив, що тристоронні зустрічі в Еміратах відбудуться у середу й четвер

Президент Україні Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч - Україна, США та рф - відбудеться 4 та 5 лютого в Еміратах, вже є домовленість, передає УНН.

Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч – тристоронню зустріч – на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, у середу й четвер. В Еміратах, як і минулого разу 

- повідомив Зеленський.

Додамо

Крім того, Глава держави провів розмову із главою української делегації Рустемом Умєровим.

На завтра я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови й підготувати все. У понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини. Багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі, підтримують Україну, і фактично щодня ми координуємось 

- резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановані на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі тристоронні зустрічі. Україна готова до предметної розмови, яка має наблизити до закінчення війни.

Раніше Глава держави заявив, що дата або місце наступного раунду переговорів між Україною та росією за посередництва США може змінитися. Причина - ситуація між США та Іраном, яка може вплинути на терміни зустрічі.

Антоніна Туманова

