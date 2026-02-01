Уже есть договоренность: Зеленский подтвердил, что трехсторонние встречи в Эмиратах состоятся в среду и четверг
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о договоренности относительно трехсторонней встречи Украина-США-рф 4 и 5 февраля в Эмиратах. Он провел разговор с Рустемом Умеровым и назначил совещание для подготовки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча - Украина, США и рф - состоится 4 и 5 февраля в Эмиратах, уже есть договоренность, передает УНН.
Был доклад нашей переговорной команды. Уже есть договоренность о встрече – трехсторонней встрече – на должном уровне. Будет эта встреча на следующей неделе, как планируем, в среду и четверг. В Эмиратах, как и в прошлый раз
Добавим
Кроме того, Глава государства провел разговор с главой украинской делегации Рустемом Умеровым.
На завтра я назначил совещание, чтобы согласовать рамки разговора и подготовить все. В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры. Многие лидеры, разные страны с нами в этом процессе, поддерживают Украину, и фактически каждый день мы координируемся
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированных на 4 и 5 февраля в Абу-Даби трехсторонних встречах. Украина готова к предметному разговору, который должен приблизить к окончанию войны.
Ранее Глава государства заявил, что дата или место следующего раунда переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США может измениться. Причина - ситуация между США и Ираном, которая может повлиять на сроки встречи.