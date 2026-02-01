$42.850.00
1 февраля, 11:12
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
Уже есть договоренность: Зеленский подтвердил, что трехсторонние встречи в Эмиратах состоятся в среду и четверг

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Президент Зеленский сообщил о договоренности относительно трехсторонней встречи Украина-США-рф 4 и 5 февраля в Эмиратах. Он провел разговор с Рустемом Умеровым и назначил совещание для подготовки.

Уже есть договоренность: Зеленский подтвердил, что трехсторонние встречи в Эмиратах состоятся в среду и четверг

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча - Украина, США и рф - состоится 4 и 5 февраля в Эмиратах, уже есть договоренность, передает УНН.

Был доклад нашей переговорной команды. Уже есть договоренность о встрече – трехсторонней встрече – на должном уровне. Будет эта встреча на следующей неделе, как планируем, в среду и четверг. В Эмиратах, как и в прошлый раз 

- сообщил Зеленский.

Добавим

Кроме того, Глава государства провел разговор с главой украинской делегации Рустемом Умеровым.

На завтра я назначил совещание, чтобы согласовать рамки разговора и подготовить все. В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры. Многие лидеры, разные страны с нами в этом процессе, поддерживают Украину, и фактически каждый день мы координируемся 

- резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированных на 4 и 5 февраля в Абу-Даби трехсторонних встречах. Украина готова к предметному разговору, который должен приблизить к окончанию войны.

Ранее Глава государства заявил, что дата или место следующего раунда переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США может измениться. Причина - ситуация между США и Ираном, которая может повлиять на сроки встречи.

Антонина Туманова

