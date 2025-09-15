$41.280.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Високі дози препарату “Wegovy” ефективніші для схуднення, але дають більше побічних ефектів - дослідження

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Дослідження показало, що пацієнти, які приймали вищі дози препарату Wegovy, втрачали більше ваги, але частіше стикалися з нудотою, діареєю та іншими побічними ефектами. Це відкриття може вплинути на рекомендації щодо дозування для людей з ожирінням.

Високі дози препарату “Wegovy” ефективніші для схуднення, але дають більше побічних ефектів - дослідження

За результатами досліджень, люди, які приймають вищі дози Wegovy худнули швидше й стрімкіше. Водночас саме у цієї групи частіше виникали нудота, діарея та інші неприємні побічні ефекти. Про це пише УНН із посиланням на NewScientist.

Деталі

Як вказує видання, попередні дослідження показали, що "люди, які отримують стандартну щотижневу ін'єкцію препарату "Wegovy", що містить активний інгредієнт семаглутид, зазвичай втрачають близько 15% ваги тіла протягом року у поєднанні з фізичними вправами та здоровим харчуванням".

Препарат діє, імітуючи дію гормону глюкагоноподібного пептиду-1, або GLP1, який викликає уповільнення спорожнення шлунка та впливає на мозок, знижуючи апетит.

Збільшена доза

"Є пацієнти, які реагують на лікування не так добре, як могли б, або ж реагують добре, але бажають втрати ваги більше, ніж типові 10-15%", - каже Лора Гейслер з Абердинського університету, Велика Британія, яка не брала участі в дослідженні.

Щоб дослідити, чи може допомогти збільшення дози, Шон Уортон з Університету Торонто в Канаді та його колеги залучили понад 1000 дорослих з ожирінням в 11 країнах, включаючи США, Канаду та деякі частини Європи.

Вони випадковим чином розподілили учасників, жоден з яких не мав діабету, на групи, які отримували або стандартну щотижневу ін'єкцію семаглутиду в дозі 2,4 міліграма, або вищу дозу 7,2 міліграма, або ін'єкцію плацебо.

Усім учасникам також рекомендували споживати на 500 калорій менше на день і виконувати 150 хвилин фізичних вправ на тиждень.

Через рік ті, хто отримував стандартну дозу, втратили 16% своєї маси тіла в середньому, тоді як група з вищою дозою втратила близько 1%. Натомість група плацебо втратила близько 4% своєї маси тіла

- ідеться у публікації.

Третина учасників групи зі стандартною дозою препарату втратила до 20% ваги, тоді як цей резльутат показала половина учасників групи, яка отримувала вищу дозу.

Лише 3% учасників групи плацебо досягли такого рівня втрати ваги.

"Це свідчить про те, що вища доза призводить до суттєвого покращення втрати ваги", - каже Хейслер.

На початку дослідження, понад третина учасників кожної групи мали переддіабет – стан, при якому рівень цукру в крові вищий за середній, але недостатньо високий, щоб свідчити про діабет 2 типу.

Але наприкінці дослідження у групі з високою дозою було на 83% менше випадків, а серед тих, хто отримував стандартну дозу, – на 74% менше випадків преддіабету.

"Це справді позитивно, тому що, звичайно, метою втрати ваги є покращення здоров’я", – каже Гейслер.

Побічні ефекти

Але є й недоліки. 61% тих, хто отримував стандартну дозу, відчували побічні ефекти, пов'язані з кишківником, такі як нудота, блювота та діарея. Серед тих, хто отримував підвищену дозу, кількість тих, хто стикнувся із цими побічними ефектами склала 71%.

Тим часом 40 відсотків тих, хто отримував плацебо, відчували ті самі симптоми.

"Це тому, що люди можуть мати такі симптоми з причин, не пов'язаних з лікуванням", - каже Гейслер.

Крім того, понад п'ята частина учасників у групі з вищою дозою відчувала неприємні та болючі відчуття на шкірі, відомі як дизестезія. В результаті четверо учасників припинили лікування. Натомість лише 6% тих, хто отримував стандартну дозу, і лише одна людина з групи плацебо відчували цей побічний ефект, і жоден з них не припинив лікування.

Разом ці висновки за словами Гайслер, свідчать, що для деяких людей переваги прийому вищої дози можуть переважувати ризики.

"Для пацієнта, якому потрібно досягти більшої втрати ваги та який не відчуває багатьох побічних ефектів, можливо, ця вища доза допоможе йому цього досягти", – каже вона.

Але це може бути неприйнятним для тих, хто втрачає достатньо ваги при стандартній дозі або відчуває гірші побічні ефекти, каже вона. Гейслер додає, що хотіла б побачити подальші випробування, які підтвердять результати, перш ніж препарат буде застосовано в клініці.

В окремому дослідженні Вортон та його колеги знайшли попередні докази того, що вища доза також може сприяти більшій втраті ваги та покращенню рівня цукру в крові серед людей з ожирінням та діабетом 2 типу. Але результати не були статистично значущими, а це означає, що для підтвердження цього потрібні подальші дослідження, каже Саймон Корк з Університету Англії Раскін, Велика Британія.

Доповнення

"Wegovy" від Novo Nordisk, схвалений для лікування людей з ожирінням, а також тих, хто має надмірну вагу та принаймні одне захворювання, пов'язане з вагою, таке як діабет 2 типу.

Що змушує їсти більше цукру? Вчені виявили несподівану причину08.09.25, 20:48 • 10134 перегляди

Альона Уткіна

Здоров'яНовини Світу
Канада
Велика Британія
Європа
Сполучені Штати Америки