Высокие дозы препарата «Wegovy» эффективнее для похудения, но дают больше побочных эффектов - исследование

По результатам исследований, люди, принимающие более высокие дозы Wegovy, худели быстрее и стремительнее. В то же время именно у этой группы чаще возникали тошнота, диарея и другие неприятные побочные эффекты. Об этом пишет УНН со ссылкой на NewScientist.

Подробности

Как указывает издание, предыдущие исследования показали, что "люди, получающие стандартную еженедельную инъекцию препарата "Wegovy", содержащего активный ингредиент семаглутид, обычно теряют около 15% веса тела в течение года в сочетании с физическими упражнениями и здоровым питанием".

Препарат действует, имитируя действие гормона глюкагоноподобного пептида-1, или GLP1, который вызывает замедление опорожнения желудка и влияет на мозг, снижая аппетит.

Увеличенная доза

"Есть пациенты, которые реагируют на лечение не так хорошо, как могли бы, или же реагируют хорошо, но желают потери веса больше, чем типичные 10-15%", - говорит Лора Гейслер из Абердинского университета, Великобритания, которая не участвовала в исследовании.

Чтобы исследовать, может ли помочь увеличение дозы, Шон Уортон из Университета Торонто в Канаде и его коллеги привлекли более 1000 взрослых с ожирением в 11 странах, включая США, Канаду и некоторые части Европы.

Они случайным образом распределили участников, ни один из которых не имел диабета, на группы, которые получали либо стандартную еженедельную инъекцию семаглутида в дозе 2,4 миллиграмма, либо более высокую дозу 7,2 миллиграмма, либо инъекцию плацебо.

Всем участникам также рекомендовали потреблять на 500 калорий меньше в день и выполнять 150 минут физических упражнений в неделю.

Через год те, кто получал стандартную дозу, потеряли 16% своей массы тела в среднем, тогда как группа с более высокой дозой потеряла около 1%. Зато группа плацебо потеряла около 4% своей массы тела - говорится в публикации.

Треть участников группы со стандартной дозой препарата потеряла до 20% веса, тогда как этот результат показала половина участников группы, получавшей более высокую дозу.

Лишь 3% участников группы плацебо достигли такого уровня потери веса.

"Это свидетельствует о том, что более высокая доза приводит к существенному улучшению потери веса", - говорит Хейслер.

В начале исследования более трети участников каждой группы имели преддиабет – состояние, при котором уровень сахара в крови выше среднего, но недостаточно высок, чтобы свидетельствовать о диабете 2 типа.

Но в конце исследования в группе с высокой дозой было на 83% меньше случаев, а среди тех, кто получал стандартную дозу, – на 74% меньше случаев преддиабета.

"Это действительно позитивно, потому что, конечно, целью потери веса является улучшение здоровья", – говорит Гейслер.

Побочные эффекты

Но есть и недостатки. 61% тех, кто получал стандартную дозу, испытывали побочные эффекты, связанные с кишечником, такие как тошнота, рвота и диарея. Среди тех, кто получал повышенную дозу, количество тех, кто столкнулся с этими побочными эффектами, составило 71%.

Тем временем 40 процентов тех, кто получал плацебо, испытывали те же симптомы.

"Это потому, что люди могут иметь такие симптомы по причинам, не связанным с лечением", - говорит Гейслер.

Кроме того, более пятой части участников в группе с более высокой дозой испытывали неприятные и болезненные ощущения на коже, известные как дизестезия. В результате четверо участников прекратили лечение. Зато лишь 6% тех, кто получал стандартную дозу, и лишь один человек из группы плацебо испытывали этот побочный эффект, и ни один из них не прекратил лечение.

Вместе эти выводы, по словам Гайслер, свидетельствуют, что для некоторых людей преимущества приема более высокой дозы могут перевешивать риски.

"Для пациента, которому нужно достичь большей потери веса и который не испытывает многих побочных эффектов, возможно, эта более высокая доза поможет ему этого достичь", – говорит она.

Но это может быть неприемлемым для тех, кто теряет достаточно веса при стандартной дозе или испытывает худшие побочные эффекты, говорит она. Гейслер добавляет, что хотела бы увидеть дальнейшие испытания, которые подтвердят результаты, прежде чем препарат будет применен в клинике.

В отдельном исследовании Уортон и его коллеги нашли предварительные доказательства того, что более высокая доза также может способствовать большей потере веса и улучшению уровня сахара в крови среди людей с ожирением и диабетом 2 типа. Но результаты не были статистически значимыми, а это означает, что для подтверждения этого нужны дальнейшие исследования, говорит Саймон Корк из Университета Англии Раскин, Великобритания.

Дополнение

"Wegovy" от Novo Nordisk, одобрен для лечения людей с ожирением, а также тех, кто имеет избыточный вес и по крайней мере одно заболевание, связанное с весом, такое как диабет 2 типа.

