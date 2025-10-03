Виконував роботу на фронті поруч із українськими захисниками: в ОП відреагували на загибель французького журналіста
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив співчуття рідним французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, який загинув від прицільного удару російського дрона на Донеччині. За його словами, Лаллікан загинув, виконуючи свою роботу на фронті поруч із українськими захисниками.
Деталі
За словами Єрмака, Лаллікан загинув від удару російських дронів, виконуючи свою роботу на фронті поруч із українськими захисниками.
Його відданість правді та сміливість розповідати про війну залишаться прикладом для всіх
Він додав, що пам’ять про Антоні житиме у серцях і світлинах, які розповідали світові про боротьбу України.
Нагадаємо
Внаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст Антоні Лаллікан, а його колега з Kyiv Independent Григорій Іванченко отримав поранення. Обидва працювали у бронежилетах із написом "PRESS".
