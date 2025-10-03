Україна докладе зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності: у МЗС відреагували на загибель французького журналіста
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття у зв'язку із загибеллю французького фотожурналіста Антоні Лаллікана. Він загинув від прицільного удару російського дрона на Донеччині, його колега отримав поранення.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття рідним і колегам французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, який загинув від прицільного удару російського дрона на Донеччині. Він наголосив на порушенні міжнародного гуманітарного права та обіцяв притягнути винних до відповідальності, пише УНН із посиланням на МЗС.
росія продовжує навмисно бити по журналістах - це жахливий злочин і порушення міжнародного гуманітарного права. Ми докладемо всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності
Сибіга також додав, що сміливість Лаллікана в донесенні до світу правди про російську агресію не має бути забута.
Нагадаємо
Внаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст Антоні Лаллікан, а його колега з Kyiv Independent Григорій Іванченко отримав поранення. Обидва працювали у бронежилетах із написом "PRESS".