Украина приложит усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности: в МИД отреагировали на гибель французского журналиста
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования в связи с гибелью французского фотожурналиста Антони Лалликана. Он погиб от прицельного удара российского дрона в Донецкой области, его коллега получил ранения.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования родным и коллегам французского фотожурналиста Антони Лалликана, погибшего от прицельного удара российского дрона в Донецкой области. Он подчеркнул нарушение международного гуманитарного права и пообещал привлечь виновных к ответственности, пишет УНН со ссылкой на МИД.
россия продолжает намеренно бить по журналистам - это ужасное преступление и нарушение международного гуманитарного права. Мы приложим все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности
Сибига также добавил, что смелость Лалликана в донесении до мира правды о российской агрессии не должна быть забыта.
Напомним
В результате прицельного удара вражеского FPV-дрона погиб французский журналист Антони Лалликан, а его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко получил ранения. Оба работали в бронежилетах с надписью "PRESS".