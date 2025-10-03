$41.280.05
16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Украина приложит усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности: в МИД отреагировали на гибель французского журналиста

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования в связи с гибелью французского фотожурналиста Антони Лалликана. Он погиб от прицельного удара российского дрона в Донецкой области, его коллега получил ранения.

Украина приложит усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности: в МИД отреагировали на гибель французского журналиста

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования родным и коллегам французского фотожурналиста Антони Лалликана, погибшего от прицельного удара российского дрона в Донецкой области. Он подчеркнул нарушение международного гуманитарного права и пообещал привлечь виновных к ответственности, пишет УНН со ссылкой на МИД.

россия продолжает намеренно бить по журналистам - это ужасное преступление и нарушение международного гуманитарного права. Мы приложим все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности 

 - подчеркнул дипломат.

Сибига также добавил, что смелость Лалликана в донесении до мира правды о российской агрессии не должна быть забыта.

Напомним

В результате прицельного удара вражеского FPV-дрона погиб французский журналист Антони Лалликан, а его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко получил ранения. Оба работали в бронежилетах с надписью "PRESS".

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Донецкая область
Андрей Сибига
Украина