Выполнял работу на фронте рядом с украинскими защитниками: в ОП отреагировали на гибель французского журналиста
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил соболезнования родным французского фотожурналиста Антони Лалликана, погибшего от прицельного удара российского дрона в Донецкой области. По его словам, Лалликан погиб, выполняя свою работу на фронте рядом с украинскими защитниками.
По словам Ермака, Лалликан погиб от удара российских дронов, выполняя свою работу на фронте рядом с украинскими защитниками.
Его преданность правде и смелость рассказывать о войне останутся примером для всех
Он добавил, что память об Антони будет жить в сердцах и фотографиях, которые рассказывали миру о борьбе Украины.
В результате прицельного удара вражеского FPV-дрона погиб французский журналист Антони Лалликан, а его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко получил ранения. Оба работали в бронежилетах с надписью "PRESS".
