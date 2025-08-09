Втрати та українські контратаки, імовірно, зірвали плани рф щодо буферної зони на Сумщині - британська розвідка
Київ • УНН
Російські війська, імовірно, захопили близько 500-550 кв. км української території в липні 2025 року, продовжуючи наступ на Донеччині. Водночас, втрати та українські контратаки, імовірно, зірвали плани рф щодо створення буферної зони на Сумщині.
Армія рф з високою ймовірністю захопила приблизно 500-550 кв. км української території в липні 2025 року, що аналогічно червню. Водночас постійні втрати та українські контратаки, імовірно, зірвали плани росії щодо створення буферної зони в Сумській області. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, передає УНН.
Деталі
"Російські сухопутні війська з високою ймовірністю захопили приблизно 500-550 кв. км української території в липні 2025 року. Війська захопили аналогічну площу української території в червні 2025 року, після щомісячного збільшення з березня 2025 року. Війська рф продовжували тактичне просування в Донецькій області, переважно на північний схід і південний захід від Покровська. Війська продовжують спроби оточити місто і чинити тиск на решту логістичних маршрутів до міста. Російські війська зараз окупували майже всю територію Донецької області на південь від Покровська", - ідеться у звіті.
Наголошується, що за останні два тижні війська рф не досягли жодних помітних успіхів в українській Сумській області, яка межує з російськими курською та бєлгородською областями.
"Постійні втрати та українські контратаки, ймовірно, зірвали плани росії щодо створення буферної зони в Сумській області. Згідно з повідомленнями, підрозділи 51-го повітряно-десантного полку росії на Сумщині відмовляються виконувати накази, а попередні повідомлення вказують на скарги проти командирів, які наказують проводити піхотні атаки з великими втратами. Існують обмежені ознаки подальшого підкріплення російських збройних сил. Дуже ймовірно, що українські сили продовжують проводити обмежені операції в прикордонному регіоні російської курської області, через рік після початку вторгнення", - додали у розвідці.
Нагадаємо
Протягом доби 8 серпня на російсько-українському фронті зафіксували 163 бойові зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 45 атак агресора.