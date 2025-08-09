На фронті відбулося 163 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 45 атак - Генштаб

$41.460.15
48.280.01
ukenru
06:10 • 1498 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 41820 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 42352 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 138185 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 136201 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 77734 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 131383 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 73816 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 52977 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 38210 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.9м/с
58%
753мм
Популярнi новини
Трамп заявив про можливий обмін територіями між Україною та росією8 серпня, 21:10 • 17245 перегляди
У Офісі Президента прокоментували конфлікти цивільних з ТЦК8 серпня, 21:56 • 18548 перегляди
путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу - WSJ 8 серпня, 22:18 • 27497 перегляди
У двох областях дозволили рух вантажівкам під час комендантської години00:47 • 20718 перегляди
Спротив: росіяни змушують жителів на ТОТ України встановлювати месенджер-шпигун01:33 • 20134 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 138225 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 95364 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 136239 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 153961 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 116280 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Нікол Пашинян
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 153961 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 174301 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 187877 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 192616 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 180681 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
BFM TV
Fox News
COVID-19
Пістолет

На фронті відбулося 163 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 45 атак - Генштаб

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Протягом 8 серпня на фронті зафіксовано 163 бойові зіткнення. На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 45 атак агресора.

На фронті відбулося 163 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 45 атак - Генштаб

Протягом доби 8 серпня на російсько-українському фронті зафіксували 163 бойові зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 45 атак агресора. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 08:00, пише УНН.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 74 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 122 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5 089 дронів-камікадзе та здійснено 6 361 обстріл позицій наших військ і населених пунктів

- зазначили у Генштабі.

Там додали, що вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, одну артилерійську систему, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога, а також один інший важливий об’єкт противника.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська, Голубівки та в напрямку Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Зарічне, Колодязі, Торське, Діброва, Серебрянка, Ямполівка, а також у бік Шандриголового та Ямполя.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки та Федорівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах Торецька, Щербинівки, Катеринівки, Степанівки, Русиного Яру та Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 атак агресора в районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Полтавка, Бойківка, Миролюбівка, Новоекономічне, Покровськ, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, а також у напрямку Козацького, Дорожнього та Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 26 ворожих штурмів у районах населених пунктів Філія, Зелене Поле, Толстой, Темирівка, Маліївка, Новопіль, Воскресенка, Ольгівське та в напрямку Січневого.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки загарбника в районі Кам’янського та у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку минулої доби Сили оборони успішно відбили вісім атак ворога. Противник успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Ще плюс 940 окупантів, 41 артсистема і 5 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога09.08.25, 07:31 • 1548 переглядiв

Ольга Розгон

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна