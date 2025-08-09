На фронте произошло 163 боя: на Покровском направлении украинские защитники остановили 45 атак - Генштаб

В течение суток 8 августа на российско-украинском фронте зафиксировали 163 боевых столкновения. На Покровском направлении Силы обороны Украины остановили 45 атак агрессора. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 08:00, пишет УНН.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 74 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив 122 управляемые бомбы. Кроме этого, было задействовано для поражения 5 089 дронов-камикадзе и осуществлено 6 361 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов - отметили в Генштабе.

Там добавили, что вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, одну артиллерийскую систему, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника.

На Южно-Слобожанском направлении произошло девять боестолкновений в районе Волчанска и в направлении Нововасильевки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска, Голубовки и в направлении Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Заречное, Колодези, Торское, Диброва, Серебрянка, Ямполовка, а также в сторону Шандриголово и Ямполя.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны вблизи Григоровки и Федоровки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах Торецка, Щербиновки, Катериновки, Степановки, Русиного Яра и Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 атак агрессора в районах населенных пунктов Зверово, Владимировка, Родинское, Полтавка, Бойковка, Миролюбовка, Новоекономическое, Покровск, Красный Лиман, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, а также в направлении Казацкого, Дорожного и Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 26 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Филиа, Зеленое Поле, Толстой, Темировка, Малеевка, Новополь, Воскресенка, Ольговское и в направлении Январского.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки захватчика в районе Каменского и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили восемь атак врага. Противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

