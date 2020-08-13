Вступили в силу довгоочікувані зміни щодо підтримки "зеленої енергетики"

Перше і головне - закон про ВДЕ зменшив "зелений" тариф. З оновленими тарифами можна ознайомитися за посиланням.

"Зниження стосується сонячних електростанцій (СЕС) та вітрових електростанцій (ВЕС), які вже експлуатуються та які перебувають на стадії будівництва. Ступінь зниження "зеленого" тарифу залежить від типу технології (сонце або вітер), потужності виробництва та дати введення в експлуатацію", - розповіли в ЄБА, уточнивши, що закон про ВДЕ не продовжує дію договорів купівлі-продажу електроенергії за "зеленим" тарифом (PPA) понад чинну кінцеву дату - 1 січня 2030 року.

У ЄБА інформують, що новий закон не встановлює кінцеву дату для введення в експлуатацію ВДЕ-проектів. Натомість, закон про ВДЕ обмежує нову сонячну генерацію шляхом радикального зниження "зеленого" тарифу. Так, СЕС потужністю понад 1 МВт, уведені в експлуатацію після 1 листопада 2020 року, зазнають зниження тарифу від 30% до 60%.

Крім того, закон про ВДЕ запроваджує так зване "стабілізаційне" положення. Відповідно до нього ставки "зеленого" тарифу не будуть зменшуватися у майбутньому.

"ВДЕ-проекти будуть захищені від змін в українському законодавстві, які можуть мати місце після набрання чинності Закону про ВДЕ", - пишуть в ЄБА, додаючи, що "стабілізаційне" положення не поширюється на зміни законодавства у сферах оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони навколишнього природного середовища.

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Ще одне нововведення - збільшення розміру надбавки для ВДЕ-проектів, введених в експлуатацію між 1 липня 2015 року та 31 грудня 2024 року. Така надбавка буде видаватись інвесторам, які при будівництві електростанції використовують обладнання українського виробництва.

"Надбавка виплачується додатково до "зеленого" тарифу і обчислюється шляхом множення ставки "зеленого" тарифу на коефіцієнт. НКРЕКП встановлює надбавку на підставі наданих розрахунків та документів", - додали в ЄБА.

Щодо фінансової відповідальності за небаланси - вона не змінюватиметься лише для ВДЕ-проектів потужністю менше 1 МВт. Для них продовжує діяти перехідний період для поступового запровадження відповідальності за небаланси.

"Починаючи з 2021 року ці ВДЕ-проекти будуть платити лише 10% витрат на врегулювання небалансів. Ця частка щороку збільшуватиметься на 10% до 2030 року. Натомість, для ВДЕ-проектів понад 1 МВт частка фінансової відповідальності становитиме 50% вже у 2021 році та 100% з 2022 року", - пишуть фахівці.

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Окрім того, закон про ВДЕ вдвічі зменшує допустимі похибки при прогнозуванні відпускузроенергії для всіх ВДЕ-проектів.

"За попереднього регулювання, відповідальність за небаланси не застосовувалася у разі відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електроенергії від погодинного графіка відпуску менш ніж на 10% для СЕС та 20% для ВЕС. Закон про ВДЕ знижує допустимі відхилення до 5% для СЕС та 10% для ВЕС", - розповіли у ЄБА.

Також, Закон про ВДЕ має на меті погасити зростаючу заборгованість за "зеленим" тарифом.

Для цього потрібно аби:

▪️ оператор системи передачі, НЕК "Укренерго" (ОСП), передав 35% доходу, отриманого від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину, "гарантованому покупцю" для погашення боргу;

▪️ уряд подав законопроект до 1 листопада 2020 року про випуск облігацій внутрішньої державної позики з терміном обігу 5 років з тією ж метою.

У ЄБА додали, що уряд може передбачити видатки на фінансову підтримку "гарантованого покупця" для виплати "зеленого" тарифу у розмірі не менше 20% прогнозованого виробництва електроенергії з ВДЕ.

"Гарантований покупець" може продавати електроенергію за двосторонніми договорами. Також тариф ОСП на передачу електроенергії повинен включати фінансування, яке ОСП надає "гарантованому покупцеві" для забезпечення платежів за "зеленим" тарифом", - розповіли в асоціації.

Нагадаємо, меморандум з виробниками "зеленої" енергетики та відповідний законопроект підготовлено керівником Міненерго Ольгою Буславець та погоджено Кабміном. Підсумовуючи свої перші 100 днів на міністерській посаді Міненерго, Буславець заявила, що зниження "зелених" тарифів було одним з головних її першочергових завдань.