Вступили в силу долгожданные изменения по поддержке "зеленой энергетики"

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90735 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103483 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129133 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108710 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128875 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101640 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102395 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104107 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101979 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 102540 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 38158 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 60649 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 31961 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 66838 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 102540 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 129133 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 128875 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 383538 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 334310 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 38158 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 103947 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132607 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209854 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236559 просмотра
Актуальное
Вступили в силу долгожданные изменения по поддержке "зеленой энергетики"

Вступили в силу долгожданные изменения по поддержке "зеленой энергетики"

Киев  •  УНН

 • 14324 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. 1 августа 2020 года вступили в силу изменения в украинское законодательство касательно поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников (закон о ВИЭ). Обзор положений закона сделали специалисты Европейской бизнес ассоциации, передает УНН.

Первое и главное - закон о ВИЭ уменьшил "зеленый" тариф. С обновленными тарифами можно ознакомиться по ссылке.

"Снижение касается солнечных электростанций (СЭС) и ветровых электростанций (ВЭС), которые уже эксплуатируются и находятся на стадии строительства. Степень снижения "зеленого" тарифа зависит от типа технологии (солнце или ветер), мощности производства и даты ввода в эксплуатацию", - рассказали в Ассоциации, уточнив, что закон о ВИЭ не продлевает действия договоров купли-продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу (PPA) более действующей даты - 1 января 2030 года.

В ЕБА информируют, что новый закон не устанавливает дату для ввода в эксплуатацию ВИЭ-проектов. Зато, закон о ВИЭ ограничивает новую солнечную генерацию путем радикального снижения "зеленого" тарифа. Так, СЭС мощностью более 1 МВт, введенные в эксплуатацию после 1 ноября 2020 года, испытывают снижение тарифа от 30% до 60%.

Кроме того, закон о ВИЭ вводит так называемое "стабилизационное" положение. Согласно ему ставки "зеленого" тарифа не будут уменьшаться в будущем.

"ВИЭ-проекты будут защищены от изменений в украинском законодательстве, которые могут иметь место после вступления в силу закона о ВИЭ", - пишут в ЕБА, добавляя, что "стабилизационное" положение не распространяется на изменения законодательства в сферах обороны, национальной безопасности, обеспечения общественного порядка, охраны окружающей природной среды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минэнерго развеяли мифы о сокращении производства "дешевой" атомной электроэнергии.

Еще одно новшество - увеличение размера надбавки для ВИЭ-проектов, введенных в эксплуатацию между 1 июля 2015 года и 31 декабря 2024 года. Такая надбавка будет выдаваться инвесторам, которые при строительстве электростанции используют оборудование украинского производства.

"Надбавка выплачивается дополнительно к "зеленому" тарифу и исчисляется путем умножения ставки "зеленого" тарифа на коэффициент. НКРЭКУ устанавливает надбавку на основании предоставленных расчетов и документов", - добавили в ЕБА.

По финансовой ответственности за небалансы - она не будет меняться только для ВИЭ-проектов мощностью менее 1 МВт. Для них продолжает действовать переходный период для постепенного введения ответственности за небалансы.

"Начиная с 2021 года эти ВИЭ-проекты будут платить только 10% расходов на урегулирование небалансов. Эта доля ежегодно будет увеличиваться на 10% до 2030 года. Вместе с тем, для ВИЭ-проектов более 1 МВт доля финансовой ответственности составит 50% уже в 2021 году и 100% с 2022 года", - пишут специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Буславец выполнила обещание снизить "зеленые" тарифы.

Кроме того, закон о ВИЭ вдвое уменьшает допустимые погрешности при прогнозировании отпуска электроэнергии для всех ВИЭ-проектов.

"За предварительного регулирования, ответственность за небалансы не применялась в случае отклонения фактических почасовых объемов отпуска электроэнергии от почасового графика отпуска менее чем на 10% для СЭС и 20% для ВЭС. Закон о ВИЭ снижает допустимые отклонения до 5% для СЭС и 10% для ВЭС", - рассказали в Ассоциации.

Также, закон о ВИЭ имеет целью погасить растущую задолженность по "зеленому" тарифу.

Для этого нужно чтобы:

▪️ оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" (ОСП), передал 35% дохода, полученного от распределения пропускной способности межгосударственного сечения, "гарантированному покупателю" для погашения долга;
▪️ правительство подало законопроект к 1 ноября 2020 года о выпуске облигаций внутреннего государственного займа со сроком обращения 5 лет с той же целью.

В ЕБА добавили, что правительство может предусмотреть расходы на финансовую поддержку "гарантированного покупателя" для выплаты "зеленого" тарифа в размере не менее 20% прогнозируемого производства электроэнергии из ВИЭ.

"Гарантированный покупатель" может продавать электроэнергию по двусторонним договорам. Также тариф ОСП на передачу электроэнергии должен включать финансирование, которое ОСП предоставляет "гарантированному покупателю" для обеспечения платежей по "зеленому" тарифу", - рассказали в ассоциации.

Напомним, меморандум с производителями "зеленой" энергетики и соответствующий законопроект подготовлен руководителем Минэнерго Ольгой Буславец и согласован Кабмином. Подытоживая свои первые 100 дней на министерской должности Минэнерго, Буславец заявила, что снижение "зеленых" тарифов было одной из главных ее первоочередных задач.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы