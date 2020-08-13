Вступили в силу долгожданные изменения по поддержке "зеленой энергетики"

Первое и главное - закон о ВИЭ уменьшил "зеленый" тариф. С обновленными тарифами можно ознакомиться по ссылке.

"Снижение касается солнечных электростанций (СЭС) и ветровых электростанций (ВЭС), которые уже эксплуатируются и находятся на стадии строительства. Степень снижения "зеленого" тарифа зависит от типа технологии (солнце или ветер), мощности производства и даты ввода в эксплуатацию", - рассказали в Ассоциации, уточнив, что закон о ВИЭ не продлевает действия договоров купли-продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу (PPA) более действующей даты - 1 января 2030 года.

В ЕБА информируют, что новый закон не устанавливает дату для ввода в эксплуатацию ВИЭ-проектов. Зато, закон о ВИЭ ограничивает новую солнечную генерацию путем радикального снижения "зеленого" тарифа. Так, СЭС мощностью более 1 МВт, введенные в эксплуатацию после 1 ноября 2020 года, испытывают снижение тарифа от 30% до 60%.

Кроме того, закон о ВИЭ вводит так называемое "стабилизационное" положение. Согласно ему ставки "зеленого" тарифа не будут уменьшаться в будущем.

"ВИЭ-проекты будут защищены от изменений в украинском законодательстве, которые могут иметь место после вступления в силу закона о ВИЭ", - пишут в ЕБА, добавляя, что "стабилизационное" положение не распространяется на изменения законодательства в сферах обороны, национальной безопасности, обеспечения общественного порядка, охраны окружающей природной среды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минэнерго развеяли мифы о сокращении производства "дешевой" атомной электроэнергии.

Еще одно новшество - увеличение размера надбавки для ВИЭ-проектов, введенных в эксплуатацию между 1 июля 2015 года и 31 декабря 2024 года. Такая надбавка будет выдаваться инвесторам, которые при строительстве электростанции используют оборудование украинского производства.

"Надбавка выплачивается дополнительно к "зеленому" тарифу и исчисляется путем умножения ставки "зеленого" тарифа на коэффициент. НКРЭКУ устанавливает надбавку на основании предоставленных расчетов и документов", - добавили в ЕБА.

По финансовой ответственности за небалансы - она не будет меняться только для ВИЭ-проектов мощностью менее 1 МВт. Для них продолжает действовать переходный период для постепенного введения ответственности за небалансы.

"Начиная с 2021 года эти ВИЭ-проекты будут платить только 10% расходов на урегулирование небалансов. Эта доля ежегодно будет увеличиваться на 10% до 2030 года. Вместе с тем, для ВИЭ-проектов более 1 МВт доля финансовой ответственности составит 50% уже в 2021 году и 100% с 2022 года", - пишут специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Буславец выполнила обещание снизить "зеленые" тарифы.

Кроме того, закон о ВИЭ вдвое уменьшает допустимые погрешности при прогнозировании отпуска электроэнергии для всех ВИЭ-проектов.

"За предварительного регулирования, ответственность за небалансы не применялась в случае отклонения фактических почасовых объемов отпуска электроэнергии от почасового графика отпуска менее чем на 10% для СЭС и 20% для ВЭС. Закон о ВИЭ снижает допустимые отклонения до 5% для СЭС и 10% для ВЭС", - рассказали в Ассоциации.

Также, закон о ВИЭ имеет целью погасить растущую задолженность по "зеленому" тарифу.

Для этого нужно чтобы:

▪️ оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" (ОСП), передал 35% дохода, полученного от распределения пропускной способности межгосударственного сечения, "гарантированному покупателю" для погашения долга;

▪️ правительство подало законопроект к 1 ноября 2020 года о выпуске облигаций внутреннего государственного займа со сроком обращения 5 лет с той же целью.

В ЕБА добавили, что правительство может предусмотреть расходы на финансовую поддержку "гарантированного покупателя" для выплаты "зеленого" тарифа в размере не менее 20% прогнозируемого производства электроэнергии из ВИЭ.

"Гарантированный покупатель" может продавать электроэнергию по двусторонним договорам. Также тариф ОСП на передачу электроэнергии должен включать финансирование, которое ОСП предоставляет "гарантированному покупателю" для обеспечения платежей по "зеленому" тарифу", - рассказали в ассоциации.

Напомним, меморандум с производителями "зеленой" энергетики и соответствующий законопроект подготовлен руководителем Минэнерго Ольгой Буславец и согласован Кабмином. Подытоживая свои первые 100 дней на министерской должности Минэнерго, Буславец заявила, что снижение "зеленых" тарифов было одной из главных ее первоочередных задач.