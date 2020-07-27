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Буславець відзвітувала про 100 днів роботи очільником Міненерго

Буславець відзвітувала про 100 днів роботи очільником Міненерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Ольга Буславець підбила підсумки 100 днів роботи на посаді в.о. міністра енергетики, передає кореспондент УНН із пресконференції.

Вона повідомила, що міністерству за сприяння Кабінету Міністрів України, Верховної Ради та Президента за цей час вдалося знизити "зелені" тарифи.

"Це наша спільна перемога. Цьому передувала непроста робота зі складенням, а потім підписанням Меморандуму із виробниками "зеленої" енергетики", - зазначила Буславець.

Тепер схвалений законопроект має підписати Президент, але процедуру заблокувала депутат Ганна Скороход (від так званої депгрупи Ігоря Коломойського – ред.).

"Я розраховую на те, що народні обранці вирішать це питання, і, не чекаючи позачергового засідання ВР, розблокують можливість передання на підпис Президенту цього законопроекту", - каже Буславець.

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Важливим досягненням за свої 100 днів Буславець називає повернення шахтарів "з мітингів на роботу". З минулого року шахти перебували у вимушеному простої.

"Це відбулося внаслідок негарантованого ринку збуту продукції. Нами було оновлено прогнозний енергетичний баланс і, як наслідок, паливний баланс, який дав можливість розуміти, скільки вугілля і палива нам треба до кінця року для теплової генерації", - розповіла вона.

Також Міненерго визначило пріоритет використання вітчизняного вугілля на національних ТЕС.

"Це і надало можливість повернути шахтарів на роботу", - каже вона.

Водночас, Міненерго повністю погасило борги держави перед шахтарями. Всього за півроку було спрямовано на оплату державним вугільним підприємствам близько 3 млрд грн. Борги, які лишились, — трохи більше ніж 200 млн грн будуть невдовзі погашені, інформує Буславець.

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Після призначення Буславець на міністерську посаду також було оновлено енергетичний баланс. За її словами, виробництво електроенергії стало відповідати реальному споживанню. "Енергоатом" (оператор АЕС) своєю чергою отримав можливість збільшити продаж електроенергії за прямими договорами.

"Для того, щоб кінцевий споживач на ринку двохсторонніх договорів міг отримувати електричну енергію довгостроково і по своєму графіку, Міністерство ініціювало і КМУ прийняв зміни до законодавства, які надали можливість 5% виробництва "Енергоатома" продавати на спецаукціонах саме для кінцевих промислових споживачів. Компанія цією нагодою скористалась", - додала Буславець.

Віднедавна "Енергоатом" почав експортувати свою електроенергію у Білорусь, і такі заходи Міненерго схвалює. Водночас категорично проти імпорту.

"У нас достатньо своєї генерації, щоб забезпечити свої можливості й експорт електричної енергії", - каже Буславець, додаючи, що проект ЗУ про заборону імпорту електроенергії вже поданий до ВР.

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Наостанок Буславець повідомила про підготовку до зими і опалювального сезону.

"Ми повністю забезпечені паливним ресурсом", - додала Буславець.

Також обрано постачальника "останньої надії" природнього газу. Переможцем стало ТОВ газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

"Дуже важливо, що при законодавчій можливості націнки для постачання такого постачальника до 20%, пропозиція переможця складала 0%, тобто націнка за постачання природнього газу буде 0%, що дуже важливо для якісного та безперебійного постачання", - резюмувала вона.

Довідка УНН. Ольга Буславець була призначена в.о. міністра енергетики 16 квітня. Це перша жінка – керівник енергетичного відомства України.

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