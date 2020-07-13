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Антикризові заходи Кабміну в енергетиці виявилися ефективними - експерти

Київ • УНН

 • 12317 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Заходи в енергетиці, реалізовані Кабінетом міністрів України в рамках Антикризового штабу, ефективні та раціональні. Про це в коментарі УНН заявив експерт з питань енергетики Дмитро Марунич, коментуючи нещодавнє рішення Міненерго збільшити потужність атомних АЕС і вивести з простою шахти.

Він пояснив, що споживання електроенергії в Україні зростає, якщо порівнювати з падінням, зафіксованим у березні-травні.

"Позитивно, що уряд переглядає плани з вироблення електроенергії "Енергоатомом". Це дозволить компанії збільшити виручку, заробити додаткові гроші та поліпшити своє фінансове становище. Можна говорити про те, що заходи, які КМУ реалізує в рамках антикризового енергетичного штабу, раціональні, правильні та дають очікуваний ефект в роботі генеруючої галузі в цілому, і "Енергоатому" зокрема", - пояснив Марунич.

Окремо експерт прокоментував успішне розв'язання питання шахтарів. І додав, що це стало можливим завдяки рішенню КМУ та профільного міністерства визначити пріоритет за українським вугіллям.

"Потрібно віддати належне уряду за те, що він зайнявся погашенням заборгованості по зарплатах шахтарям. Останнім часом ситуація була вкрай напружена", - каже експерт.

Думка Марунича в частині виплати шахтарям заборгованості по зарплатах розділяє експерт з питань енергетики Михайло Гончар. Паралельно він переконаний, що долю вугільної генерації в виробництві електроенергії потрібно скорочувати.

"Це гуманно і правильно, що закрили борги. Але ера кам'яного вугілля закінчується, і сьогодні нам вкрай потрібна декарбонізація енергетичних систем. Потрібно скорочувати вуглевидобуток, використання вугільної генерації. І вже думати над тим, як розв'язати питання конверсії шахтарської праці в інші сфери. Завдання, до речі, не нова, його намагаються розв'язати десятки років. В іншому випадку зовсім скоро ситуація з мітингами шахтарів повториться", - вважає експерт.

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець повідомила про рішення збільшити потужності АЕС. На сьогодні середня потужність АЕС зросла з 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Це дозволило вивести атомні блоки ХАЕС №1 і 2 в роботу на номінальній проектній потужності та довантажити енергоблоки РАЕС №2 і ЗАЕС №6. Підтверджено також можливість додаткового збільшення навантаження АЕС у жовтні-грудні поточного року у запропонованих ДП "НАЕК "Енергоатом" обсягах, додають в Міненерго.

Раніше Міненерго ініціювало, а Кабмін підтримав рішення про пріоритет використання українського вугілля на теплових електростанціях "Центренерго". У такій спосіб Кабмін взявся виводити шахтарів із простою, в якому вони з осені минулого року. Також цим рішенням Кабмін розраховує перекрити можливість "Центренерго" закуповувати російське вугілля у компаній з орбіти Ігоря Коломойського, про схеми якого нещодавно повідомляли журналісти.

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