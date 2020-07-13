Антикризисные меры Кабмина в энергетике оказались эффективными - эксперты

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 96732 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104157 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130083 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109229 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129508 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101753 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102475 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104336 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102015 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Антикризисные меры Кабмина в энергетике оказались эффективными - эксперты

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Мероприятия в энергетике, реализуемые Кабинетом министров Украины в рамках Антикризисного штаба, эффективны и рациональны. Об этом в комментарии УНН заявил эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич, комментируя недавнее решение Минэнерго увеличить мощность атомных АЭС и вывести с простоя шахты.

Он объяснил, что потребление электроэнергии в Украине растет, если сравнивать с падением, зафиксированным в марте-мае.

"Позитивно, что правительство пересматривает планы по выработке электроэнергии "Энергоатомом". Это позволит компании увеличить выручку, заработать дополнительные деньги и улучшить свое финансовое положение. Можно говорить о том, что мероприятия, которые КМУ реализует в рамках антикризисного энергетического штаба, рациональные, правильные и дают ожидаемый эффект в работе генерирующей отрасли в целом, и "Энергоатома" в частности", - объяснил Марунич.

Отдельно эксперт прокомментировал успешное решение вопроса шахтеров. И добавил, что это стало возможным благодаря решению КМУ и профильного министерства определить приоритет за украинским углем.

"Нужно отдать должное правительству за то, что оно занялось погашением задолженности по зарплатам шахтерам. Последнее время ситуация была крайне напряженная", - говорит эксперт.

Мнение Марунича в части выплаты шахтерам задолженности по зарплатам разделяет эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Параллельно он убежден, что долю угольной генерации в производстве электроэнергии нужно сокращать.

"Это гуманно и правильно, что закрыли долги. Но эра каменного угля заканчивается, и сегодня нам крайне нужна декарбонизация энергетических систем. Нужно сокращать угледобычу, использование угольной генерации. И уже думать над тем, как решить вопрос конверсии шахтерского труда в другие сферы. Задача, кстати, не новая, ее пытаются решить десятки лет. В противном случае совсем скоро ситуация с митингами шахтеров повторится", - считает эксперт.

Напомним, и.о. министра энергетики Ольга Буславец сообщила о решении увеличить мощности АЭС. На сегодня средняя мощность АЭС выросла с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Это позволило вывести атомные блоки ХАЭС №1 и 2 в работу на номинальной проектной мощности и подгрузить энергоблоки РАЭС № 2 и ЗАЭС № 6. Подтверждено также возможность дополнительного увеличения нагрузки АЭС в октябре-декабре текущего года в предложенных ГП "НАЭК "Энергоатом" объемах, добавляют в Минэнерго.

Ранее Минэнерго инициировало, а Кабмин поддержал решение о приоритете использования украинского угля на тепловых электростанциях "Центрэнерго". В такой способ Кабмин принялся выводить шахтеров с простоя, в котором они с осени прошлого года. Также этим решением Кабмин рассчитывает перекрыть возможность "Центрэнерго" закупать российский уголь у компаний с орбиты Игоря Коломойского, о схемах которого недавно сообщали журналисты.

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