Антикризисные меры Кабмина в энергетике оказались эффективными - эксперты
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Мероприятия в энергетике, реализуемые Кабинетом министров Украины в рамках Антикризисного штаба, эффективны и рациональны. Об этом в комментарии УНН заявил эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич, комментируя недавнее решение Минэнерго увеличить мощность атомных АЭС и вывести с простоя шахты.
Он объяснил, что потребление электроэнергии в Украине растет, если сравнивать с падением, зафиксированным в марте-мае.
"Позитивно, что правительство пересматривает планы по выработке электроэнергии "Энергоатомом". Это позволит компании увеличить выручку, заработать дополнительные деньги и улучшить свое финансовое положение. Можно говорить о том, что мероприятия, которые КМУ реализует в рамках антикризисного энергетического штаба, рациональные, правильные и дают ожидаемый эффект в работе генерирующей отрасли в целом, и "Энергоатома" в частности", - объяснил Марунич.
Отдельно эксперт прокомментировал успешное решение вопроса шахтеров. И добавил, что это стало возможным благодаря решению КМУ и профильного министерства определить приоритет за украинским углем.
"Нужно отдать должное правительству за то, что оно занялось погашением задолженности по зарплатам шахтерам. Последнее время ситуация была крайне напряженная", - говорит эксперт.
Мнение Марунича в части выплаты шахтерам задолженности по зарплатам разделяет эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Параллельно он убежден, что долю угольной генерации в производстве электроэнергии нужно сокращать.
"Это гуманно и правильно, что закрыли долги. Но эра каменного угля заканчивается, и сегодня нам крайне нужна декарбонизация энергетических систем. Нужно сокращать угледобычу, использование угольной генерации. И уже думать над тем, как решить вопрос конверсии шахтерского труда в другие сферы. Задача, кстати, не новая, ее пытаются решить десятки лет. В противном случае совсем скоро ситуация с митингами шахтеров повторится", - считает эксперт.
Напомним, и.о. министра энергетики Ольга Буславец сообщила о решении увеличить мощности АЭС. На сегодня средняя мощность АЭС выросла с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Это позволило вывести атомные блоки ХАЭС №1 и 2 в работу на номинальной проектной мощности и подгрузить энергоблоки РАЭС № 2 и ЗАЭС № 6. Подтверждено также возможность дополнительного увеличения нагрузки АЭС в октябре-декабре текущего года в предложенных ГП "НАЭК "Энергоатом" объемах, добавляют в Минэнерго.
Ранее Минэнерго инициировало, а Кабмин поддержал решение о приоритете использования украинского угля на тепловых электростанциях "Центрэнерго". В такой способ Кабмин принялся выводить шахтеров с простоя, в котором они с осени прошлого года. Также этим решением Кабмин рассчитывает перекрыть возможность "Центрэнерго" закупать российский уголь у компаний с орбиты Игоря Коломойского, о схемах которого недавно сообщали журналисты.