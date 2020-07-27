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Актуальное
Буславец отчиталась о 100 днях работы главой Минэнерго

Буславец отчиталась о 100 днях работы главой Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 19325 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Ольга Буславец подвела итоги 100 дней работы в должности и.о. министра энергетики, передает корреспондент УНН с пресс-конференции.

Она сообщила, что министерству при содействии Кабинета Министров Украины, Верховной Рады и Президента за это время удалось снизить "зеленые" тарифы.

"Это наша общая победа. Этому предшествовала непростая работа с составлением, а потом подписанием Меморандума с производителями "зеленой" энергетики", - отметила Буславец.

Теперь одобренный законопроект должен подписать Президент, но процедуру заблокировала депутат Анна Скороход (от так называемой депгруппы Игоря Коломойского - ред.).

"Я рассчитываю на то, что народные избранники решат этот вопрос, и, не дожидаясь внеочередного заседания ВР, разблокируют возможность передачи на подпись Президенту этого законопроекта", - говорит Буславец.

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Важным достижением за свои 100 дней Буславец называет возвращение шахтеров "с митингов на работу". С прошлого года шахты находились в вынужденном простое.

"Это произошло вследствие негарантированного рынка сбыта продукции. Нами было обновлен прогнозный энергетический баланс и, как следствие, топливный баланс, который дал возможность понимать, сколько угля и топлива нам надо до конца года для тепловой генерации", - рассказала она.

Также Минэнерго определило приоритет использования отечественного угля на национальных ТЭС.

"Это и позволило вернуть шахтеров на работу", - говорит она.

В то же время, Минэнерго полностью погасило долги государства перед шахтерами. Всего за полгода было направлено на оплату государственным угольным предприятиям около 3 млрд грн. Долги, которые остались, - не более чем 200 млн грн будут вскоре погашены, информирует Буславец.

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После назначения Буславец на министерскую должность также был обновлен энергетический баланс. По ее словам, производство электроэнергии стало соответствовать реальному потреблению. "Энергоатом" (оператор АЭС) в свою очередь получил возможность увеличить продажи электроэнергии по прямым договорам.

"Для того, чтобы конечный потребитель на рынке двусторонних договоров мог получать электрическую энергию долгосрочно и по своему графику, Министерство инициировало и КМУ принял изменения в законодательство, которые предоставили возможность 5% производства "Энергоатома" продавать на спецаукционах именно для конечных промышленных потребителей. Компания этим случаем воспользовалась", - добавила Буславец.

Недавно "Энергоатом" начал экспортировать свою электроэнергию в Беларусь, и такие меры Минэнерго одобряет. В то же время категорически против импорта.

"У нас достаточно своей генерации, чтобы обеспечить свои возможности и экспорт электрической энергии", - говорит Буславец, добавляя, что проект Закона о запрете импорта электроэнергии уже подан в ВР.

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Напоследок Буславец сообщила о подготовке к зиме и отопительному сезону.

"Мы полностью обеспечены топливным ресурсом", - добавила Буславец.

Также избран поставщик "последней надежды" природного газа. Победителем стало ООО газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

"Очень важно, что при законодательной возможности наценки для снабжения такого поставщика до 20%, предложение победителя составляло 0%, то есть наценка за поставки природного газа будет 0%, что очень важно для качественного и бесперебойного снабжения", - резюмировала она.

Справка УНН. Ольга Буславец была назначена и.о. министра энергетики 16 апреля. Это первая женщина - руководитель энергетического ведомства Украины.

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