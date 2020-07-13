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Ініціативу “слуги народу” відкрити імпорт електроенергії з РФ розкритикували

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Представники уряду та вугільної галузі розкритикували наміри народного депутата Андрія Жупанина відкрити український ринок для російської електроенергії, передає УНН.

Так, свій супротив намірам Жупанина висловили українські шахтарі в ефірі телеканалу “Україна”.

Вони пригадали нардепу, як його колега — очільник енергетичного комітету ВРУ Андрій Герус майже рік тому відкрив вітчизняний ринок для електроенергії з РФ. На переконання шахтарів, Герус стоїть у витоків руйнації вугільної галузі, а Жупанин зі своїм законопроектом може бути його послідовником.

“Поправка Геруса завдала непоправної шкоди вугільній промисловості України. Хто компенсує шахтарям, їх сім’ям, містам втрати?”, — заявив працівник “Добропіллявугілля” Олександр.

Окрім шахтарів, намірами Жупанина не задоволені профспілки. Останні не розуміють, в чиїх інтересах нардеп подав до Ради такий законопроект, та чи усвідомлює Жупанин наслідки його прийняття.

“Мені не зрозуміло на кого працює Герус і Жупанин, який подав альтернативний до урядового законопроект, який не забороняє імпорту електроенергії в Україну”, — каже заступник голови Конфедерації вільних профспілок України Наталія Левицька.

Окремо Левицька закликала правоохоронців покарати тих, хто свідомо нищить енергетичну безпеку України.

“Ми, профспілки, хочемо соціального діалогу. Ми не хочемо, аби „слуги народу“ підтримували нас не лише на словах, знищуючи при цьому наші підприємства і робочі місця”, — додала Левицька.

Сам Жупанин, який брав участь у дискусії, здебільшого червонів і мовчав. Він заявляв , що Україна не імпортує електроенергію понад 4 місяці. Втім, у Міненерго попросили нардепа не спекулювати на цьому, нагадавши, що ввіз продукту був призупинений лише на час карантину.

“Одна гривня відправлена Україною Росії за електроенергію коштує Україні 4 грн збитків. Немає законодавчої заборони на імпорт, є тимчасові стримування. Який сенс подавати альтернативний законопроект, якщо є урядовий?

Єдине, що я вас (Жупанина, — ред.) попрошу зробити — це просто не заважати”, — заявив радник в. о. міністра енергетики Олександр Трохимець.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі за двосторонніми договорами став можливим восени 2019 року — після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили “правками Геруса” (Андрій Герус — голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія “Юнайтед Енерджі”, пов’язана з Ігорем Коломойським. На час карантину імпорт було призупинено.

Міненерго подало у ВР законопроект, який передбачає заборону імпорту електроенергії з РФ та Білорусі. Водночас “слуга народу” Андрій Жупанин подав альтернативний законопроект, яким передбачає відновлення цього імпорту.

Обидва законопроекти розглядають у ВР. Фракція “Європейська солідарність” та депутатське об’єднання “Довіра” заявили, що не будуть голосувати за відновлення імпорту електроенергії з РФ. До них вірогідно приєднається “Батьківщина”. Позиція фракції “Слуга народу” залишається поки невідомою.

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