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Инициативу "слуги народа" открыть импорт электроэнергии из РФ раскритиковали

Инициативу "слуги народа" открыть импорт электроэнергии из РФ раскритиковали

Киев  •  УНН

 • 14526 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Представители правительства и угольной отрасли раскритиковали намерения народного депутата Андрея Жупанина открыть украинский рынок для российской электроэнергии, передает УНН.

Так, свое сопротивление намерениям Жупанин высказали украинские шахтеры в эфире телеканала “Украина”.

Они вспомнили нардепу, как его коллега — глава энергетического комитета ВРУ Андрей Герус почти год назад открыл отечественный рынок для электроэнергии из РФ. По мнению шахтеров, Герус стоит у истоков разрушения угольной отрасли, а Жупанин со своим законопроектом может быть его последователем.

“Поправка Геруса нанесла непоправимый ущерб угольной промышленности Украины. Кто компенсирует шахтерам, их семьям, городам потери?”, — заявил работник “Добропольеуголь” Александр.

Кроме шахтеров, намерениями Жупанина недовольны профсоюзы. Последние не понимают, в чьих интересах нардеп подал в Раду такой законопроект, и осознает ли Жупанин последствия его принятия.

“Мне не понятно на кого работает Герус и Жупанин, который подал альтернативный правительственному законопроект, который не запрещает импорт электроэнергии в Украину”, — говорит заместитель председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины Наталья Левицкая.

Отдельно Левицкая призвала правоохранителей наказать тех, кто сознательно уничтожает энергетическую безопасность Украины.

“Мы, профсоюзы, хотим социального диалога. Мы не хотим, чтобы „слуги народа“ поддерживали нас не только на словах, уничтожая при этом наши предприятия и рабочие места”, — добавила Левицкая.

Сам Жупанин, который участвовал в дискуссии, в основном краснел и молчал. Он заявлял, что Украина не импортирует электроэнергию более 4 месяцев. Впрочем, в Минэнерго попросили нардепа не спекулировать на этом, напомнив, что ввоз продукта был приостановлен лишь на время карантина.

“Одна гривна отправленная Украиной в Россию за электроэнергию стоит Украине 4 грн убытков. Нет законодательного запрета на импорт, есть временные сдерживания. Какой смысл подавать альтернативный законопроект, если есть правительственный?

Единственное, что я вас (Жупанина, — ред.) попрошу сделать — это просто не мешать”, — заявил советник в. о. министра энергетики Александр Трохимец.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси по двусторонним договорам стал возможным осенью 2019 года — после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили “правками Геруса” (Андрей Герус — председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания “Юнайтед Энерджи”, связанная с Игорем Коломойским. На время карантина импорт было приостановлено.

Минэнерго подало в ВР законопроект, предусматривающий запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси. В то же время “слуга народа” Андрей Жупанин подал альтернативный законопроект, предусматривающий восстановление этого импорта.

Оба законопроекта рассматривают в ВР. Фракция “Европейская солидарность” и депутатское объединение “Довіра” заявили, что не будут голосовать за восстановление импорта электроэнергии из РФ. К ним вероятно присоединится “Батькивщина”. Позиция фракции “Слуга народа” остается пока неизвестной.

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