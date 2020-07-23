"Група Коломойського" заблокувала у ВР зниження тарифів: скільки заплатять українці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Українці заплатять у серпні додатково 650 млн грн. Саме в таку суму обійдеться блокування зниження “зелених” тарифів, яке днями відбулося у Верховній Раді. Про це повідомив радник в.о. міністра енергетики Олександр Трохимець, передає УНН.

Він нагадав, що напередодні своїх канікул народні депутати проголосувала за зниження “зелених” тарифів, що мало зекономити українцям 6 млрд грн на рік. Однак вже після схвалення закону депутатка від депгрупи “Партія "За майбутнє” Ганна Скороход внесла проект постанови, яким заблокувала передачу законопроекту на підпис Президенту.

Зауважимо, що депутатська група “Партія "За Майбутнє” керується зокрема Ігорем Палицею, а тому асоціюється з бізнесменом Ігорем Коломойським.

“Поки народна депутатка Анна Скороход "піклується“ за добробут споживачів електроенергії, її постанова про відміну голосування за урядовий законопроект 3658, яким знижується "зелений“ тариф, коштуватиме тим самим споживачам 650 млн грн (!!!) за серпень”, — зазначає Трохимець.

І хоча проект постанови, яку зареєструвала Скороход, вважається такою, що блокує підписання Президентом законопроекту, у юристів є інша думка.

Вони вважають, що Президент може вже підписувати законопроект, бо жодних перепонів Скороход йому не створила.

“Депутат за ч. 3 ст. 48 (Регламенту — ред.) має право звернутися до голови із заявою про порушення Регламенту при розгляді питання і голосуванні. Потім депутат має право звернутися до голови з письмовою заявою такого ж характеру і одночасно — з проектом постанови про скасування того акта (у нас це законопроект № 3658), при розгляді якого були допущені порушення Регламенту. І тоді запускається процедура, яка забороняє підписувати проект акта до, так би мовити, "верифікації“.

Але. Таку постанову можна подавати виключно, якщо голова на усну заяву депутата не відреагував, або вжиті ним заходи не допомогли! Це ч. 5 ст. 48. Але якщо депутат з такою заявою навіть не звертався, то ніякі проекти постанов про скасування акта не завадять його підписати. Бо обов’язкові дії, що передують цим проектам постанови, вчинені не були! Я спеціально перечитав стенограму. Ніяких заяв про порушення заявлено не було (хоча депутат, який подав проект постанови, таку можливість мав). Тому ніякі проекти постанов розглядатися не повинні. Якщо, звичайно, це все не є черговим розписаним по статистах сценарієм”, — каже юрист Тимур Крюков.

З ним погоджується колишній депутат і член Регламентного Комітету ВР Олег Купрієнко.

“Проект постанови апарат ВРУ має прийняти і зареєструвати. Потім розглянути на Комітеті, винести у сесійну залу і відмовити депутату у задоволенні документу. Оскільки в залі вона не озвучувала свої заперечення, а могла це зробити, юрист щодо ч.5 ст.48 абсолютно правий”, - пояснює він.

Раніше повідомлялось, що пробуксовка зниження “зелених” тарифів обійдеться у липні українцям майже в 1 млрд грн. Іншими словами, якщо зниження “зелених” тарифів не розблокує або ВР, або Офіс Президента — українці у липні-серпні переплатять 1,5 млрд грн. 

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