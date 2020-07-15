Затримка голосування ВР за зниження "зеленого" тарифу обійдеться українцям у липні в 1 млрд грн - Міненерго

ukru
Ексклюзив
08:24 • 48489 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 100303 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 104267 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 165726 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 137695 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146607 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147942 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129265 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183238 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126282 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 143685 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 124511 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 110728 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 110952 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 89931 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 48529 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 100314 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 104278 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 89949 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 131984 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104763 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 105357 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123075 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139596 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137624 перегляди
Актуальне
Затримка голосування ВР за зниження "зеленого" тарифу обійдеться українцям у липні в 1 млрд грн - Міненерго

Затримка голосування ВР за зниження "зеленого" тарифу обійдеться українцям у липні в 1 млрд грн - Міненерго

Київ • УНН

 • 17533 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Міністерство енергетики попередило про ризики, пов'язані з пробуксовкою у Верховній Раді розгляду урядового законопроекту щодо зниження "зеленого" тарифу, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.

Йдеться про законопроект №3658, який закріплює меморандум між урядом та виробниками “зеленої” енергетики. Він передбачає зниження “зеленого” тарифу та економію державі в 6 млрд грн щорічно або 2 млрд євро загалом. Кожен місяць його відтермінування означатиме втрати держави. У липні ця сума може сягнути майже 1 млрд грн прямих збитків державі, попереджає в. о. міністра енергетики Ольга Буславець.

"Через неприйняття закону високі "зелені" тарифи досі діють, тому борг перед виробниками ВДЕ зростає щодня. Місяць затримки із прийняттям закону призведе до того, що споживачі вже будуть вимушені переплатити по завищеному "зеленому" тарифу більше ніж 900 млн грн", – заявила Буславець.

Умовами меморандуму, який заключили уряд та "зелений" бізнес, передбачається ухвалення закону до 1 серпня поточного року, нагадала Буславець. Якщо закон не розглянуть - борги перед "зеленим" бізнесом зростатимуть. Це може призвести до банкрутства підприємств-виробників ВДЕ та, як наслідок, судових позовів до ДП "Гарантований покупець" та держави в цілому.

"Це завдасть удару по іміджу України та призведе до втрати підтримки інвесторів і міжнародних фінансових інституцій. Постане потреба в проведенні нових переговорів з учасниками ринку без жодної гарантії їх успішного завершення, оскільки довіру інвесторів буде втрачено", - попередила вона.

Буславець додала, що з серпня 2020 року набуває чинності новий закон, яким передбачено оновлений тариф на передачу електроенергії у розмірі 24 коп/кВт-год. Документ вже враховує норми урядового законопроекту щодо зниження "зеленого" тарифу, а також залучення на пільгових умовах кредитних коштів міжнародних фінансових інституцій для погашення наявної заборгованості НЕК "Укренерго".

Утім, якщо проект закону вчасно не ухвалять, вигідні умови кредитування ЄБРР стануть недоступними. Своєю чергою тариф на передачу електроенергії обґрунтовано має зрости більш ніж в два рази, каже Буславець.

"Сьогодні наша співпраця з ЄБРР та іншими міжнародними фінансовими інституціями передбачає вигідні умови надання кредитів – під 1-2%, з можливістю відтермінування оплати на рік. Це близько 9 млрд грн, якими можна збалансувати дефіцит коштів на ринку, не підвищуючи тарифів. Якщо закон не буде прийнято, про ці кредити ми можемо взагалі забути. У такому разі тариф на передачу зростатиме, а це негативно відобразиться на вартості електричної енергії для промисловості, сфери ЖКГ, а отже – на вартості товарів та послуг для населення", – пояснила в. о. міністра.

Буславець додала, що розгляд законопроекту затягується, серед іншого, через велику кількість поправок від народних депутатів. І підкреслила, що переважна більшість з них розбалансовують документ і нівелюють досягнуті домовленості та професійні напрацювання міністерства.

"Це стосується як ініціатив щодо додаткового зниження "зелених" тарифів понад визначені в Меморандумі показники, так і пропозицій меншого урізання тарифу чи подовження терміну його дії ще на 2 роки. Така пролонгація "зеленого" тарифу збільшує загальну переплату споживачів приблизно на 1 млрд євро за кожен додатковий рік", - зазначила в.о. міністра, закликаючи депутатів терміново розглянути та ухвалити урядовий законопроект.

Нагадаємо, меморандум між урядом та виробниками “зеленої” енергетики щодо зниження тарифу готувався не один місяць, у червні врешті він був затверджений і направлений у ВР на погодження (законопроект №3658). Президент Володимир Зеленський визначив його як невідкладний, а профільний Комітет одноголосно підтримав. Утім, вчора деякі “слуги народу”, зокрема Сергій Нагорняк заявив, що вони більше не підтримують провладний законопроект. В експертному колі заговорили про навмисний зрив законопроекту з боку “слуг народу”, аби залишити старі високі “зелені” тарифи, які вигідні бізнесу і не вигідні споживачам

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32