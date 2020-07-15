Затримка голосування ВР за зниження "зеленого" тарифу обійдеться українцям у липні в 1 млрд грн - Міненерго

Йдеться про законопроект №3658, який закріплює меморандум між урядом та виробниками “зеленої” енергетики. Він передбачає зниження “зеленого” тарифу та економію державі в 6 млрд грн щорічно або 2 млрд євро загалом. Кожен місяць його відтермінування означатиме втрати держави. У липні ця сума може сягнути майже 1 млрд грн прямих збитків державі, попереджає в. о. міністра енергетики Ольга Буславець.

"Через неприйняття закону високі "зелені" тарифи досі діють, тому борг перед виробниками ВДЕ зростає щодня. Місяць затримки із прийняттям закону призведе до того, що споживачі вже будуть вимушені переплатити по завищеному "зеленому" тарифу більше ніж 900 млн грн", – заявила Буславець.

Умовами меморандуму, який заключили уряд та "зелений" бізнес, передбачається ухвалення закону до 1 серпня поточного року, нагадала Буславець. Якщо закон не розглянуть - борги перед "зеленим" бізнесом зростатимуть. Це може призвести до банкрутства підприємств-виробників ВДЕ та, як наслідок, судових позовів до ДП "Гарантований покупець" та держави в цілому.

"Це завдасть удару по іміджу України та призведе до втрати підтримки інвесторів і міжнародних фінансових інституцій. Постане потреба в проведенні нових переговорів з учасниками ринку без жодної гарантії їх успішного завершення, оскільки довіру інвесторів буде втрачено", - попередила вона.

Буславець додала, що з серпня 2020 року набуває чинності новий закон, яким передбачено оновлений тариф на передачу електроенергії у розмірі 24 коп/кВт-год. Документ вже враховує норми урядового законопроекту щодо зниження "зеленого" тарифу, а також залучення на пільгових умовах кредитних коштів міжнародних фінансових інституцій для погашення наявної заборгованості НЕК "Укренерго".

Утім, якщо проект закону вчасно не ухвалять, вигідні умови кредитування ЄБРР стануть недоступними. Своєю чергою тариф на передачу електроенергії обґрунтовано має зрости більш ніж в два рази, каже Буславець.

"Сьогодні наша співпраця з ЄБРР та іншими міжнародними фінансовими інституціями передбачає вигідні умови надання кредитів – під 1-2%, з можливістю відтермінування оплати на рік. Це близько 9 млрд грн, якими можна збалансувати дефіцит коштів на ринку, не підвищуючи тарифів. Якщо закон не буде прийнято, про ці кредити ми можемо взагалі забути. У такому разі тариф на передачу зростатиме, а це негативно відобразиться на вартості електричної енергії для промисловості, сфери ЖКГ, а отже – на вартості товарів та послуг для населення", – пояснила в. о. міністра.

Буславець додала, що розгляд законопроекту затягується, серед іншого, через велику кількість поправок від народних депутатів. І підкреслила, що переважна більшість з них розбалансовують документ і нівелюють досягнуті домовленості та професійні напрацювання міністерства.

"Це стосується як ініціатив щодо додаткового зниження "зелених" тарифів понад визначені в Меморандумі показники, так і пропозицій меншого урізання тарифу чи подовження терміну його дії ще на 2 роки. Така пролонгація "зеленого" тарифу збільшує загальну переплату споживачів приблизно на 1 млрд євро за кожен додатковий рік", - зазначила в.о. міністра, закликаючи депутатів терміново розглянути та ухвалити урядовий законопроект.

Нагадаємо, меморандум між урядом та виробниками “зеленої” енергетики щодо зниження тарифу готувався не один місяць, у червні врешті він був затверджений і направлений у ВР на погодження (законопроект №3658). Президент Володимир Зеленський визначив його як невідкладний, а профільний Комітет одноголосно підтримав. Утім, вчора деякі “слуги народу”, зокрема Сергій Нагорняк заявив, що вони більше не підтримують провладний законопроект. В експертному колі заговорили про навмисний зрив законопроекту з боку “слуг народу”, аби залишити старі високі “зелені” тарифи, які вигідні бізнесу і не вигідні споживачам.