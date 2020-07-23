"Группа Коломойского" заблокировала в ВР снижение тарифов: сколько заплатят украинцы

Он напомнил, что накануне своих каникул народные депутаты проголосовали за снижение “зеленых” тарифов, что должно было сэкономить украинцам 6 млрд грн в год. Однако уже после принятия закона депутат от депгруппы “Партия ”За будущее“ Анна Скороход внесла проект постановления, которым заблокировала передачу законопроекта на подпись Президенту.

Заметим, что депутатская группа “Партия ”За Будущее“ руководится в частности Игорем Палицей, а потому ассоциируется с бизнесменом Игорем Коломойским.

“Пока народный депутат Анна Скороход ”заботится“ о благосостоянии потребителей электроэнергии, ее постановление об отмене голосования за правительственный законопроект 3658, которым снижается ”зеленый“ тариф, будет стоить тем самым потребителям 650 млн грн (!!!) за август”, — отмечает Трохимец.

И хотя проект постановления, которое зарегистрировала Скороход, считается блокирующим подписание Президентом законопроекта, у юристов есть другое мнение.

Они считают, что Президент может уже подписывать законопроект, потому что никаких преград Скороход ему не создала.

“Депутат по ч. 3 ст. 48 (Регламента — ред.) имеет право обратиться к председателю с заявлением о нарушении Регламента при рассмотрении вопроса и голосовании. Затем депутат имеет право обратиться к председателю с письменным заявлением такого же характера и одновременно — с проектом постановления об отмене того акта (у нас это законопроект № 3658), при рассмотрении которого были допущены нарушения Регламента. И тогда запускается процедура, которая запрещает подписывать проект акта до, так сказать, "верификации“.

Но. Такое постановление можно подавать исключительно, если глава на устное заявление депутата не отреагировал, или принятые им меры не помогли! Это ч. 5 ст. 48. Но если депутат с таким заявлением даже не обращался, то никакие проекты постановлений об отмене акта не помешают его подписать. Потому обязательные действия, предшествующие этим проектам постановления, совершены не были! Я специально перечитал стенограмму. Никаких заявлений о нарушении заявлено не было (хотя депутат, подавший проект постановления, такую возможность имел). Поэтому никакие проекты постановлений рассматриваться не должны. Если, конечно, это все не является очередным расписанным по статистам сценарием”, - говорит юрист Тимур Крюков.

С ним соглашается бывший депутат и член регламентного комитета ВР Олег Куприенко.

“Проект постановления аппарат ВРУ должен принять и зарегистрировать. Затем рассмотреть на комитете, вынести в сессионный зал и отказать депутату в удовлетворении документа. Поскольку в зале она не озвучивала свои возражения, а могла это сделать, юрист по ч.5 ст.48 абсолютно прав”, - объясняет он.

Ранее сообщалось, что пробуксовка снижения “зеленых” тарифов обойдется в июле украинцам почти в 1 млрд грн. Иными словами, если снижение “зеленых” тарифов не разблокирует или ВР, или Офис Президента — украинцы в июле-августе переплатят 1,5 млрд грн.