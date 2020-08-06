У Міненерго розвіяли міфи про скорочення виробництва "дешевої" атомної електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Національні АЕС традиційно виробляють близько половини усієї електроенергії в країні. Тому інформація про те, що їх потужність була штучно скорочена - не відповідає дійсності. Про це заявив радник в. о. міністра енергетики Олександр Трохимець у своєму блозі, передає УНН.
Він розповів, що одразу після призначення Ольги Буславець керівником Міненерго, було оновлено енергобаланс. І причин було декілька:
- існуючий не відповідав реальному стану справ в енергетиці,
- значне падіння споживання електроенергії в країні через спад промислового виробництва,
- зміна структура споживання електроенергії через запровадження карантину,
- накопичення значної кількості вугілля на складах вуглевидобувних та збагачувальних підприємств, яке потрібно було спалювати на вітчизняних ТЕС.
Новий прогнозний енергетичний баланс було прийнято у квітні, нагадує Трохимець. І одразу ж почалися маніпулції з приводу начебто скорочення атомної генерації. Але усі вони не відповідали дійсності.
"НАЕК "Енергоатом" продовжив виробляти рівно стільки електроенергії, скільки він міг виробляти в силу свої технологічних особливостей роботи атомних енергоблоків, основним обмеженням яких є відсутність маневреності (можливості оперативної зміни потужності протягом короткого відрізку часу - декількох хвилин). Це підтверджується тим, що надалі НАЕК "Енергоатом", як і раніше, виробляв близько 50% усієї електроенергії, виробленої в країні", - додав він.
Також були закиди щодо перекосу енергетичного балансу у бік "зелених" виробників. При цьому не згадувався той факт, що скільки б українці не споживали електроенергії, від "зелених" держава би все одно мала викупати електроенергію повністю - такий закон.
Додамо, що за оновленим енергобалансом "зелені" виробляють близько 1% електроенергії від загального обсягу.
"Ще у 2010-му році були прийняті умови та тарифи, за якими купувалась електроенергія, вироблена на електростанціях, що працюють на відновлювальних джерелах енергії - ВДЕ (сонячні, вітрові, біогазові та малі і мікрогідроелектростанції). Основною умовою, закріпленою Законом України є гарантований викуп усієї виробленої електроенергії або ж оплата її в разі відключення ВДЕ електростанцій від енергосистеми.
Тобто, навіть якби всю "зелену" електроенергію виключили з енергетичного балансу - все одно довелося б сплачувати за неї", - пояснив Трохимець.
Нагадаємо, Буславець підвела підсумки своїх перших 100 днів на міністерській посаді. Серед головних досягнень, окрім повернення шахтарів до роботи: зниження "зелених" тарифів та приведення енергобалансу України у відповідність до споживання.