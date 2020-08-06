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У Міненерго розвіяли міфи про скорочення виробництва "дешевої" атомної електроенергії

У Міненерго розвіяли міфи про скорочення виробництва "дешевої" атомної електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Національні АЕС традиційно виробляють близько половини усієї електроенергії в країні. Тому інформація про те, що їх потужність була штучно скорочена - не відповідає дійсності. Про це заявив радник в. о. міністра енергетики Олександр Трохимець у своєму блозі, передає УНН.

Він розповів, що одразу після призначення Ольги Буславець керівником Міненерго, було оновлено енергобаланс. І причин було декілька:

- існуючий не відповідав реальному стану справ в енергетиці,

- значне падіння споживання електроенергії в країні через спад промислового виробництва,

- зміна структура споживання електроенергії через запровадження карантину,

- накопичення значної кількості вугілля на складах вуглевидобувних та збагачувальних підприємств, яке потрібно було спалювати на вітчизняних ТЕС.

Новий прогнозний енергетичний баланс було прийнято у квітні, нагадує Трохимець. І одразу ж почалися маніпулції з приводу начебто скорочення атомної генерації. Але усі вони не відповідали дійсності.

"НАЕК "Енергоатом" продовжив виробляти рівно стільки електроенергії, скільки він міг виробляти в силу свої технологічних особливостей роботи атомних енергоблоків, основним обмеженням яких є відсутність маневреності (можливості оперативної зміни потужності протягом короткого відрізку часу - декількох хвилин). Це підтверджується тим, що надалі НАЕК "Енергоатом", як і раніше, виробляв близько 50% усієї електроенергії, виробленої в країні", - додав він.

Також були закиди щодо перекосу енергетичного балансу у бік "зелених" виробників. При цьому не згадувався той факт, що скільки б українці не споживали електроенергії, від "зелених" держава би все одно мала викупати електроенергію повністю - такий закон.

Додамо, що за оновленим енергобалансом "зелені" виробляють близько 1% електроенергії від загального обсягу.

"Ще у 2010-му році були прийняті умови та тарифи, за якими купувалась електроенергія, вироблена на електростанціях, що працюють на відновлювальних джерелах енергії - ВДЕ (сонячні, вітрові, біогазові та малі і мікрогідроелектростанції). Основною умовою, закріпленою Законом України є гарантований викуп усієї виробленої електроенергії або ж оплата її в разі відключення ВДЕ електростанцій від енергосистеми.

Тобто, навіть якби всю "зелену" електроенергію виключили з енергетичного балансу - все одно довелося б сплачувати за неї", - пояснив Трохимець.

Нагадаємо, Буславець підвела підсумки своїх перших 100 днів на міністерській посаді. Серед головних досягнень, окрім повернення шахтарів до роботи: зниження "зелених" тарифів та приведення енергобалансу України у відповідність до споживання.

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