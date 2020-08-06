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В Минэнерго развеяли мифы о сокращении производства "дешевой" атомной электроэнергии

В Минэнерго развеяли мифы о сокращении производства "дешевой" атомной электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 12450 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Национальные АЭС традиционно производят около половины всей электроэнергии в стране. Поэтому информация о том, что их мощность была искусственно сокращена - не соответствует действительности. Об этом заявил советник в. о. министра энергетики Александр Трохимец в своем блоге, передает УНН.

Он рассказал, что сразу после назначения Ольги Буславец руководителем Минэнерго, был обновлен энергобаланс. И причин было несколько:

- существующий не отвечал реальному положению дел в энергетике,

- значительное падение потребления электроэнергии в стране из-за спада промышленного производства,

- изменение структуры потребления электроэнергии из-за введения карантина,

- накопление значительного количества угля на складах угледобывающих и обогатительных предприятий, который нужно было сжигать на отечественных ТЭС.

Новый прогнозный энергетический баланс был принят в апреле, напоминает Трохимец. И сразу же начались манипулции по поводу якобы сокращения атомной генерации. Но все они не соответствовали действительности.

"НАЭК "Энергоатом" продолжил производить ровно столько электроэнергии, сколько он мог производить в силу своих технологических особенностей работы атомных энергоблоков, основным ограничением которых является отсутствие маневренности (возможности оперативного изменения мощности в течение короткого отрезка времени - нескольких минут). Это подтверждается тем, что в дальнейшем НАЭК "Энергоатом", по-прежнему производил около 50% всей электроэнергии, производимой в стране", - добавил он.

Также были обвинения в перекосе энергетического баланса в сторону "зеленых" производителей. При этом не упоминался тот факт, что сколько бы украинцы не потребляли электроэнергии, от "зеленых" государство бы все равно должна выкупать электроэнергию полностью - таков закон.

Добавим, что по обновленному энергобалансу "зеленые" производят около 1% электроэнергии от общего объема.

"Еще в 2010 году были приняты условия и тарифы, по которым покупалась электроэнергия, произведенная на электростанциях, работающих на возобновляемых источниках энергии - ВИЭ (солнечные, ветровые, биогазовые и малые и микрогидроелектростанции). Основным условием, закрепленным Законом Украины, является гарантированный выкуп всей произведенной электроэнергии или оплата ее в случае отключения ВИЭ электростанций от энергосистемы.

То есть, даже если бы всю "зеленую" электроэнергию исключили из энергетического баланса - все равно пришлось бы платить за нее", - пояснил Трохимец.

Напомним, Буславец подвела итоги своих первых 100 дней на министерском посту. Среди главных достижений, кроме возвращения шахтеров к работе: снижение "зеленых" тарифов и приведение энергобаланса Украины в соответствие с потреблением.

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