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Буславець виконала обіцянку знизити "зелені" тарифи

Буславець виконала обіцянку знизити "зелені" тарифи

Київ • УНН

 • 13644 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Керівник Міненерго Ольга Буславець виконала обіцянку знизити "зелені" тарифи. Про це свідчать дані аналітиків порталу "Слово і Діло", передає УНН.

Відповідну обіцянку Буславець дала 10 травня поточного року, заявивши, що найближчим часом в Раду буде внесений законопроект про регламентацію тарифу на "зелену енергетику", який передбачає зменшення "зеленого" тарифу і обов'язкову фінансову відповідальність за небаланси.

15 червня уряд вніс до Ради законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (реєстр. № 3658).

Документ передбачає зниження "зеленого" тарифу, закріплення умов реструктуризації боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електроенергії, встановлення відповідальності виробників за небаланси, впровадження "зелених" аукціонів.

"З огляду на цю інформацію, обіцянці присвоєно статус "виконано", - говорять аналітики.

Відзначимо, що урядовий законопроект № 3658 був підготовлений Міненерго. Його підтримали 228 народних депутатів, 21 липня.

31 липня закон підписав Президент.

Документ дозволяє вирішити найнагальніші економічні і технічні виклики в галузі відновлюваної енергетики України, інформують в Міністерстві.

Його положення реалізують домовленості уряду і інвесторів в області ВДЕ відповідно до меморандуму про взаєморозуміння.

Реалізація закону дозволить знизити фінансове навантаження на споживачів більш ніж на 6 млрд грн щорічно, або приблизно на 2 млрд євро за весь термін дії зеленого тарифу, пролонгація якого не передбачена.

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