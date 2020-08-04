Буславец выполнила обещание снизить "зеленые" тарифы

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 98419 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104545 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130605 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109559 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129797 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101810 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102515 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104359 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102028 просмотра

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Буславец выполнила обещание снизить "зеленые" тарифы

Буславец выполнила обещание снизить "зеленые" тарифы

Киев  •  УНН

 • 13633 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Руководитель Минэнерго Ольга Буславец выполнила обещание снизить "зеленые" тарифы. Об этом свидетельствуют данные аналитиков портала "Слово і Діло" , передает УНН.

Соответствующее обещание Буславец дала 10 мая текущего года, заявив, что в ближайшее время в Раду будет внесен законопроект о регламентации тарифа на "зеленую энергетику", который предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа и обязательную финансовую ответственность за небалансы.

15 июня правительство внесло в Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (реестр. № 3658).

Документ предусматривает снижение "зеленого" тарифа, закрепление условий реструктуризации долга ГП "Гарантирований покупець" перед производителями электроэнергии, установление ответственности производителей за небалансы, внедрение "зеленых" аукционов.

"Учитывая эту информацию, обещанию присвоен статус "выполнено", - говорят аналитики.

Отметим, что правительственный законопроект № 3658 был подготовлен Минэнерго. Его поддержали 228 народных депутатов, 21 июля.

31 июля закон подписал Президент.

Документ позволяет решить насущные экономические и технические вызовы в области возобновляемой энергетики Украины, информируют в Министерстве.

Его положение реализуют договоренности правительства и инвесторов в области ВИЭ в соответствии с меморандумом о взаимопонимании.

Реализация закона позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей более чем на 6 млрд грн ежегодно, или примерно на 2 млрд евро за весь срок действия зеленого тарифа, пролонгация которого не предусмотрена.

Украинские Национальные Новости

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