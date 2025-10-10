$41.400.09
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 22717 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 21721 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 28057 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 32937 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 54161 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 51801 перегляди
"Законопроєкт приховують": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27327 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22701 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 43523 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Вся Україна - під ракетною загрозою: росіяни підняли в повітря МіГ-31К, зафіксовано пуски "Кинджалів"

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Повітряні сили України оголосили загальнонаціональну ракетну тривогу через зліт російського МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". Моніторингові канали повідомляють про ймовірні пуски "Кинджалів" або "Іскандерів" у напрямку Кременчука.

Вся Україна - під ракетною загрозою: росіяни підняли в повітря МіГ-31К, зафіксовано пуски “Кинджалів”

Повітряні сили України оголосили загальнонаціональну ракетну тривогу після того, як у небі було зафіксовано зліт російського винищувача МіГ-31К, здатного нести гіперзвукові ракети типу "Кинджал". Літак піднявся з аеродрому "Саваслейка" у росії, пише УНН.

Деталі

Моніторингові канали повідомляють про ймовірні пуски ракет "Кинджал" або "Іскандер" у напрямку Кременчука та Кривого Рогу. У зв’язку з цим Повітряні сили закликали всіх громадян залишатися в укриттях до завершення тривоги та не ігнорувати попереджувальні сигнали.

 Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". Можливі запуски "Кинджалів"!

- повідомили у Повітряних силах.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
МіГ-31
Україна
Кременчук