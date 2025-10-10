Вся Україна - під ракетною загрозою: росіяни підняли в повітря МіГ-31К, зафіксовано пуски “Кинджалів”
Київ • УНН
Повітряні сили України оголосили загальнонаціональну ракетну тривогу через зліт російського МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". Моніторингові канали повідомляють про ймовірні пуски "Кинджалів" або "Іскандерів" у напрямку Кременчука.
Повітряні сили України оголосили загальнонаціональну ракетну тривогу після того, як у небі було зафіксовано зліт російського винищувача МіГ-31К, здатного нести гіперзвукові ракети типу "Кинджал". Літак піднявся з аеродрому "Саваслейка" у росії, пише УНН.
Деталі
Моніторингові канали повідомляють про ймовірні пуски ракет "Кинджал" або "Іскандер" у напрямку Кременчука та Кривого Рогу. У зв’язку з цим Повітряні сили закликали всіх громадян залишатися в укриттях до завершення тривоги та не ігнорувати попереджувальні сигнали.
Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". Можливі запуски "Кинджалів"!