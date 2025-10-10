Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»
Киев • УНН
Воздушные силы Украины объявили общенациональную ракетную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Мониторинговые каналы сообщают о вероятных пусках "Кинжалов" или "Искандеров" в направлении Кременчуга.
Воздушные силы Украины объявили общенациональную ракетную тревогу после того, как в небе был зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К, способного нести гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал". Самолет поднялся с аэродрома "Саваслейка" в России, пишет УНН.
Детали
Мониторинговые каналы сообщают о вероятных пусках ракет "Кинжал" или "Искандер" в направлении Кременчуга и Кривого Рога. В связи с этим Воздушные силы призвали всех граждан оставаться в укрытиях до завершения тревоги и не игнорировать предупредительные сигналы.
