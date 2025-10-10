$41.400.09
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48
9 октября, 19:48 • 21961 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03
9 октября, 14:03 • 27644 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
9 октября, 11:29
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 32610 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40
9 октября, 09:40 • 53761 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
9 октября, 09:10
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 51515 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36
9 октября, 08:36 • 27282 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06
9 октября, 08:06 • 22677 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
9 октября, 07:35
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 43298 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20
9 октября, 07:20 • 17665 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Воздушные силы Украины объявили общенациональную ракетную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Мониторинговые каналы сообщают о вероятных пусках "Кинжалов" или "Искандеров" в направлении Кременчуга.

Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»

Воздушные силы Украины объявили общенациональную ракетную тревогу после того, как в небе был зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К, способного нести гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал". Самолет поднялся с аэродрома "Саваслейка" в России, пишет УНН.

Детали

Мониторинговые каналы сообщают о вероятных пусках ракет "Кинжал" или "Искандер" в направлении Кременчуга и Кривого Рога. В связи с этим Воздушные силы призвали всех граждан оставаться в укрытиях до завершения тревоги и не игнорировать предупредительные сигналы.

 Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Возможны запуски "Кинжалов"!

- сообщили в Воздушных силах.

Степан Гафтко

Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
МиГ-31
Украина
Кременчуг