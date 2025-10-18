Всесвітній день менопаузи та боротьби з торгівлею людьми в ЄС: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 18 жовтня відзначається Європейський День боротьби з торгівлею людьми та Всесвітній день менопаузи, передає УНН.

Всесвітній день менопаузи

Міжнародне товариство менопаузи (IMS) заснувало Всесвітній день менопаузи у 2009 році, щоб підвищити обізнаність про менопаузу та покращити досвід жінок у всьому світі.

Всесвітній день менопаузи покликаний звернути увагу на проблеми, з якими стикаються жінки під час менопаузального переходу, та висвітлювати досягнення в дослідженнях, освіті.

Менопауза – це нормальний, природній період у житті жінки. Жінки можуть не знати, що симптоми, які вони відчувають пов'язані саме з менопаузою, або що можна застосовувати лікування, яке може допомогти полегшити дискомфорт.

Центр громадського здоров'я повідомляв, що жінки у менопаузі потребують більшої уваги до свого здоров'я через гормональні зміни, які підвищують ризики появи захворювань, зокрема:

остеопороз ( зниження міцності кісток, який спостерігається у третини жінок віком 50 плюс);

цукровий діабет 2-го типу;

артеріальна гіпертензія;

ризик розвитку доброякісних та злоякісних процесів: міома матки, рак ендометрію, рак молочної залози.

Міжнародний день археології

Міжнародний день археології (IAD) – це свято археології та її внеску в суспільство. Щороку в жовтні AIA та археологічні організації по всьому світу представляють археологічні програми та заходи для людей різного віку та інтересів.

Всесвітній день гітари

Всесвітній день гітари був заснований у 2021 році з ініціативи гітариста, композитора, професора Йоргоса Фудуліса під егідою десятків міжнародних організацій високого престижу та масштабу.

Історія гітари налічує понад 4000 років. Записи свідчать про появу струнних інструментів у стародавніх цивілізаціях, таких як Месопотамія та Єгипет. Сучасна гітара з'явилася в Іспанії лише у XVI столітті, а згодом завоювала популярність у всьому світі. Від класичної гітари до електро- та бас-гітар – її вплив тягнеться на фолк, рок, джаз, блюз та поп-музику.

Міжнародний день краватки

Щороку 18 жовтня відзначається Міжнародний день краватки. Він присвячений винаходу краваток – предмету одягу, натхненням якого був спосіб хорватських найманців носити хрестоподібний одяг для захисту шиї під час війни. Ця щорічна подія відзначається по всій Хорватії з 2008 року і навіть була визнана офіційним святом хорватським парламентом.

Європейський День боротьби з торгівлею людьми

Сьогодні, 18 жовтня відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

Попри те, що щороку у Європейському Союзі реєструються тисячі жертв торгівлі людьми, набагато більше випадків залишаються невиявленими.

Значна частина жертв (37%) – це громадяни ЄС, які стають жертвами різних форм торгівлі людьми, таких як сексуальна експлуатація, трудова експлуатація та примусова злочинність.

Торгівля людьми досі залишається прихованим, невидимим злочином. Саме тому вкрай важливо підвищувати обізнаність та висвітлювати проблеми торгівлі людьми та експлуатації дітей, жінок та чоловіків.

За новим церковним календарем День пам'яті Апостола і євангеліста Луки в Україні відзначається 18 жовтня. Цей день ще відомий як свято іконописців й лікарів, адже святий Лука вважається покроителем цих професій.