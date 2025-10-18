Всемирный день менопаузы и борьбы с торговлей людьми в ЕС: что еще отмечают сегодня
18 октября отмечается Европейский День борьбы с торговлей людьми и Всемирный день менопаузы. Также сегодня отмечают Международный день археологии, Всемирный день гитары и Международный день галстука.
Всемирный день менопаузы
Международное общество менопаузы (IMS) учредило Всемирный день менопаузы в 2009 году, чтобы повысить осведомленность о менопаузе и улучшить опыт женщин во всем мире.
Всемирный день менопаузы призван обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются женщины во время менопаузального перехода, и освещать достижения в исследованиях, образовании.
Менопауза – это нормальный, естественный период в жизни женщины. Женщины могут не знать, что симптомы, которые они испытывают, связаны именно с менопаузой, или что можно применять лечение, которое может помочь облегчить дискомфорт.
Центр общественного здоровья сообщал, что женщины в менопаузе нуждаются в большем внимании к своему здоровью из-за гормональных изменений, которые повышают риски появления заболеваний, в частности:
- остеопороз (снижение прочности костей, которое наблюдается у трети женщин в возрасте 50 плюс);
- сахарный диабет 2-го типа;
- артериальная гипертензия;
- риск развития доброкачественных и злокачественных процессов: миома матки, рак эндометрия, рак молочной железы.
Международный день археологии
Международный день археологии (IAD) – это праздник археологии и ее вклада в общество. Ежегодно в октябре AIA и археологические организации по всему миру представляют археологические программы и мероприятия для людей всех возрастов и интересов.
Всемирный день гитары
Всемирный день гитары был основан в 2021 году по инициативе гитариста, композитора, профессора Йоргоса Фудулиса под эгидой десятков международных организаций высокого престижа и масштаба.
История гитары насчитывает более 4000 лет. Записи свидетельствуют о появлении струнных инструментов в древних цивилизациях, таких как Месопотамия и Египет. Современная гитара появилась в Испании только в XVI веке, а затем завоевала популярность во всем мире. От классической гитары до электро- и бас-гитар – ее влияние распространяется на фолк, рок, джаз, блюз и поп-музыку.
Международный день галстука
Ежегодно 18 октября отмечается Международный день галстука. Он посвящен изобретению галстуков – предмета одежды, вдохновением для которого послужил способ хорватских наемников носить крестообразную одежду для защиты шеи во время войны. Это ежегодное событие отмечается по всей Хорватии с 2008 года и даже было признано официальным праздником хорватским парламентом.
Европейский день борьбы с торговлей людьми
Несмотря на то, что ежегодно в Европейском Союзе регистрируются тысячи жертв торговли людьми, гораздо больше случаев остаются невыявленными.
Значительная часть жертв (37%) – это граждане ЕС, которые становятся жертвами различных форм торговли людьми, таких как сексуальная эксплуатация, трудовая эксплуатация и принудительная преступность.
Торговля людьми до сих пор остается скрытым, невидимым преступлением. Именно поэтому крайне важно повышать осведомленность и освещать проблемы торговли людьми и эксплуатации детей, женщин и мужчин.
По новому церковному календарю День памяти Апостола и евангелиста Луки в Украине отмечается 18 октября. Этот день еще известен как праздник иконописцев и врачей, ведь святой Лука считается покровителем этих профессий.