Всемирный день менопаузы и борьбы с торговлей людьми в ЕС: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 18 октября, отмечается Европейский день борьбы с торговлей людьми и Всемирный день менопаузы, передает УНН.

Всемирный день менопаузы

Международное общество менопаузы (IMS) учредило Всемирный день менопаузы в 2009 году, чтобы повысить осведомленность о менопаузе и улучшить опыт женщин во всем мире.

Всемирный день менопаузы призван обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются женщины во время менопаузального перехода, и освещать достижения в исследованиях, образовании.

Менопауза – это нормальный, естественный период в жизни женщины. Женщины могут не знать, что симптомы, которые они испытывают, связаны именно с менопаузой, или что можно применять лечение, которое может помочь облегчить дискомфорт.

Центр общественного здоровья сообщал, что женщины в менопаузе нуждаются в большем внимании к своему здоровью из-за гормональных изменений, которые повышают риски появления заболеваний, в частности:

остеопороз (снижение прочности костей, которое наблюдается у трети женщин в возрасте 50 плюс);

сахарный диабет 2-го типа;

артериальная гипертензия;

риск развития доброкачественных и злокачественных процессов: миома матки, рак эндометрия, рак молочной железы.

Международный день археологии

Международный день археологии (IAD) – это праздник археологии и ее вклада в общество. Ежегодно в октябре AIA и археологические организации по всему миру представляют археологические программы и мероприятия для людей всех возрастов и интересов.

Музыка влияет на ритмы мозга человека - исследование

Всемирный день гитары

Всемирный день гитары был основан в 2021 году по инициативе гитариста, композитора, профессора Йоргоса Фудулиса под эгидой десятков международных организаций высокого престижа и масштаба.

История гитары насчитывает более 4000 лет. Записи свидетельствуют о появлении струнных инструментов в древних цивилизациях, таких как Месопотамия и Египет. Современная гитара появилась в Испании только в XVI веке, а затем завоевала популярность во всем мире. От классической гитары до электро- и бас-гитар – ее влияние распространяется на фолк, рок, джаз, блюз и поп-музыку.

Международный день галстука

Ежегодно 18 октября отмечается Международный день галстука. Он посвящен изобретению галстуков – предмета одежды, вдохновением для которого послужил способ хорватских наемников носить крестообразную одежду для защиты шеи во время войны. Это ежегодное событие отмечается по всей Хорватии с 2008 года и даже было признано официальным праздником хорватским парламентом.

Европейский день борьбы с торговлей людьми

Сегодня, 18 октября, отмечается Европейский день борьбы с торговлей людьми.

Несмотря на то, что ежегодно в Европейском Союзе регистрируются тысячи жертв торговли людьми, гораздо больше случаев остаются невыявленными.

Значительная часть жертв (37%) – это граждане ЕС, которые становятся жертвами различных форм торговли людьми, таких как сексуальная эксплуатация, трудовая эксплуатация и принудительная преступность.

Торговля людьми до сих пор остается скрытым, невидимым преступлением. Именно поэтому крайне важно повышать осведомленность и освещать проблемы торговли людьми и эксплуатации детей, женщин и мужчин.

Почти сотня граждан стали жертвами торговли людьми за первые шесть месяцев 2025 года - Минсоцполитики

По новому церковному календарю День памяти Апостола и евангелиста Луки в Украине отмечается 18 октября. Этот день еще известен как праздник иконописцев и врачей, ведь святой Лука считается покровителем этих профессий.