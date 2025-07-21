Почти сотня граждан стали жертвами торговли людьми за первые шесть месяцев 2025 года - Минсоцполитики
Киев • УНН
За первые шесть месяцев 2025 года 99 граждан Украины получили статус пострадавших от торговли людьми, что меньше, чем 102 человека за аналогичный период 2024 года. Снижение зафиксировано в большинстве категорий эксплуатации, кроме продажи детей.
С начала 2025 года 99 граждан Украины получили статус пострадавших от торговли людьми, тогда как за первые 6 месяцев 2024 года этот показатель достигал 102 человек. Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос УНН.
Детали
По информации, предоставленной Нацсоцслужбой, за 2024 год 182 лицам установлен статус. По состоянию на 1 июня 2024 года 102 человека получили статус, по состоянию на 1 июня 2025 года 99 человек получили статус", - сообщили в министерстве.
Согласно статистике, за первые полгода 2025 года:
- от трудовой эксплуатации пострадало 12 человек, тогда как за весь 2024 год - 15 человек;
- от сексуальной эксплуатации пострадало 4 человека. В 2024 году от сексуальной эксплуатации пострадало 13 человек;
- от вовлечения в попрошайничество пострадал один человек. В 2024 году - 7 человек;
- от продажи детей пострадал 1 ребенок. Такая же статистика была зафиксирована и в 2024 году;
- от использования в вооруженных конфликтах пострадало 6 человек, в то время как в 2024 году было 19 пострадавших.
В министерстве сообщили, что за 6 месяцев 2025 года пострадавших от вовлечения в преступную деятельность не было, тогда как в 2024 году пострадало 4 человека.
Кроме того, в 2025 году 70 человек (123 человека в 2025 году) пострадало от "других" видов торговли людьми.
Напомним
Национальная полиция Украины разоблачила 447 случаев торговли людьми с начала полномасштабного российского вторжения.