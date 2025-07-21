Майже сотня громадян стала жертвами торгівлі людьми за перші шість місяців 2025 року - Мінсоцполітики

З початку 2025 року 99 громадян України отримали статус постраждалих від торгівлі людьми, тоді як за перші 6 місяців 2024 року цей показник сягав 102 особи. Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики у відповідь на запит УНН.

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За інформацією, наданою Нацсоцслужбою, за 2024 рік 182 особам встановлено статус. Станом на 1 червня 2024 року 102 особи отримали статус, станом на 1 червня 2025 року 99 осіб отримали статус", - повідомили в міністерстві.

Згідно зі статистикою, за перші півроку 2025 року:

від трудової експлуатації постраждало 12 осіб, тоді як за весь 2024 рік - 15 осіб;

від сексуальної експлуатації постраждало 4 особи. У 2024 році від сексуальної експлуатації постраждало 13 осіб;

від втягнення у жебрацтво постраждала одна особа. У 2024 році - 7 осіб;

від продажу дітей постраждала 1 дитина. Така сама статистика була зафіксована і у 2024 році;

від використання у збройних конфліктах постраждало 6 осіб, водночас у 2024 році було 19 постраждалих.

В міністерстві повідомили, що за 6 місяців 2025 року постраждалих від втягнення у злочинну діяльність не було, тоді як у 2024 році постраждало 4 особи.

Окрім того, у 2025 році 70 осіб (123 особи у 2025 році) постраждало від "інших" видів торгівлі людьми.

Нагадаємо

Національна поліція України викрила 447 випадків торгівлі людьми з початку повномасштабного російського вторгнення.