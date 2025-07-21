Майже сотня громадян стала жертвами торгівлі людьми за перші шість місяців 2025 року - Мінсоцполітики
Київ • УНН
За перші шість місяців 2025 року 99 громадян України отримали статус постраждалих від торгівлі людьми, що менше, ніж 102 особи за аналогічний період 2024 року. Зниження зафіксовано у більшості категорій експлуатації, крім продажу дітей.
З початку 2025 року 99 громадян України отримали статус постраждалих від торгівлі людьми, тоді як за перші 6 місяців 2024 року цей показник сягав 102 особи. Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики у відповідь на запит УНН.
Деталі
За інформацією, наданою Нацсоцслужбою, за 2024 рік 182 особам встановлено статус. Станом на 1 червня 2024 року 102 особи отримали статус, станом на 1 червня 2025 року 99 осіб отримали статус", - повідомили в міністерстві.
Згідно зі статистикою, за перші півроку 2025 року:
- від трудової експлуатації постраждало 12 осіб, тоді як за весь 2024 рік - 15 осіб;
- від сексуальної експлуатації постраждало 4 особи. У 2024 році від сексуальної експлуатації постраждало 13 осіб;
- від втягнення у жебрацтво постраждала одна особа. У 2024 році - 7 осіб;
- від продажу дітей постраждала 1 дитина. Така сама статистика була зафіксована і у 2024 році;
- від використання у збройних конфліктах постраждало 6 осіб, водночас у 2024 році було 19 постраждалих.
В міністерстві повідомили, що за 6 місяців 2025 року постраждалих від втягнення у злочинну діяльність не було, тоді як у 2024 році постраждало 4 особи.
Окрім того, у 2025 році 70 осіб (123 особи у 2025 році) постраждало від "інших" видів торгівлі людьми.
Нагадаємо
Національна поліція України викрила 447 випадків торгівлі людьми з початку повномасштабного російського вторгнення.