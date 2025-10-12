Всесвітній день економіста, День вільнодумства: що відзначають 12 жовтня

Сьогодні, 12 жовтня, у США відзначають День вільнодумства, а в Україні - День професійних спілок, День економіста та День художника, пише УНН.

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України

Професійне свято України, яке відзначається щорічно у другу неділю жовтня, встановлене указом Президента у 2004 році.

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд охоплює всі сфери життєдіяльності людини: умови проживання, роботи, харчування, відпочинку, виховання і навчання дітей і підлітків. Тому санітарно-епідеміологічна служба займає ключову позицію в системі охорони здоров'я країни.

Державна санітарно-епідеміологічна служба вже понад 90 років є ефективною складовою охорони здоров'я, яка забезпечує реалізацію державної політики у сфері профілактичної медицини, стоїть на варті здоров'я і працездатності людей, захищає їх від небезпечних інфекційних захворювань.

День професійних спілок України

Друга неділя жовтня в Україні знаменується святкуванням Дня професійних спілок. Ідея виникла та була затверджена в 2018 році. З того часу учасники руху за захист прав найманих працівників щорічно відзначають своє професійне свято.

На території України спілка щодо захисту прав працівників була вперше організована восени 1917 року. З нагоди її століття Федерація профспілок України висунула пропозицію щодо святкування цієї дати кожного року у другу неділю жовтня. Ініціатива була схвалена Кабінетом міністрів та затверджена указом Президента України.

У цей день проводяться збори, конференції та святкова програма. Традиційно всі витрати на організацію свята беруть на себе профспілки та організатори заходів, не позичаючи кошти з державного або місцевих бюджетів.

День вільнодумства

День вільнодумства - це щорічне свято у США, яке відзначається 12 жовтня і присвячене просуванню незалежного мислення, секуляризму та свободи ставити під сумнів свої переконання і кидати виклик владі. Ця подія нагадує про важливість розуму, науки та відокремлення церкви від держави.

Витоки Дня свободи думки можна простежити до Салемського процесу над відьмами, темного періоду в історії, коли багато людей були звинувачені й страчені на основі примарних доказів і забобонних вірувань. Основоположною подією, яка призвела до відзначення цього дня, став лист, написаний губернатором штату Массачусетс Вільямом Фіпсом у 1692 році. У цьому листі до британських монархів, Вільяма і Марії,

Фіпс висловив своє занепокоєння процесом над салемськими відьмами та опорою на необ’єктивні докази, зокрема, на "спектральні докази". Ці докази ґрунтувалися на твердженнях обвинувачів про те, що вони бачили дияволів та інші фантоми, пов’язані з обвинуваченими. Втручання Фіпса призвело до зміни настроїв, і судові процеси врешті-решт були припинені. Цей день нагадує про небезпеку необґрунтованих переконань і важливість мислення, заснованого на фактах. Це дуже актуально у сьогоденні.

Всесвітній день економіста та День економіста в Україні

Дата святкування Всесвітнього дня економіста припадає на 12 жовтня, але це неофіційна подія. Просто найчастіше у середині жовтня видатні працівники галузі нагороджуються премією Шведського банку Sveriges Riksbank з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля. В цей же день неофіційно відзначається і День економіста в Україні.

Вперше слово "економіка" з’явилося в 4 столітті до н.е. Це грецький термін, що означає "мистецтво ведення домашнього господарства". З розвитком цивілізації роль даної сфери в житті людства ставала все більш вагомою.

З часом людей стала цікавити мета їхніх дій, способи і засоби її досягнення. Так, 16 століття ознаменувалось початком зародження перших економічних шкіл.

У 20 столітті відомий англійський економіст Лайонел Роббінс визначив предмет економічної науки та назвав її проблемою вибору між цілями та засобами, проблемою оптимального розподілу ресурсів для задоволення цих цілей і формування механізмів, що здійснюють подібний розподіл.

День художника України

Щорічно у другу неділю жовтня митці України святкують День художника. Свято було затверджено Указом Президента в 1998 році. Ініціатором святкування стала Спілка художників України. Метою є підтримка представників мистецтва та нагадування про його роль у культурному розвитку людини.

