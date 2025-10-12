Всесвітній день економіста, День вільнодумства: що відзначають 12 жовтня

$41.510.00
11 жовтня, 16:00 • 30333 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 50747 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 28750 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 33923 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 25268 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 26440 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 34408 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43178 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 65787 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35380 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Партизани "АТЕШ" заявляють про катастрофічні втрати окупантів на півдні11 жовтня, 18:44 • 8764 перегляди
Вучич розчарований путіним: диктатор погодився лише на короткострокову газову угоду - Bloomberg11 жовтня, 19:29 • 6494 перегляди
Атака дронів: тимчасово окупований Донецьк охопила масштабна пожежа - ЗМІVideo11 жовтня, 20:48 • 19610 перегляди
Spiegel: Меркель допомагала російській армії освоїти сучасну тактику ведення бою до вторгнення рф в Україну11 жовтня, 21:21 • 7282 перегляди
Окупанти припинили відбудову знищеної ними Авдіївки, посилаючись на невизначену долю коксохіму - ЦНС11 жовтня, 21:45 • 3328 перегляди
Публікації
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 30329 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 50744 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 31337 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвішення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 65785 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 51108 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Костянтин Ганіч
Блогери
Себастьян Лекорню
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Канада
Німеччина
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 35190 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 37342 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 39575 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 105304 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 48165 перегляди
YouTube
Bild
Ручна граната
ATACMS
E-6 Mercury

Сьогодні, 12 жовтня, у США відзначають День вільнодумства. В Україні святкують День професійних спілок, День економіста та День художника, а також День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби.

Сьогодні, 12 жовтня, у США відзначають День вільнодумства, а в Україні - День професійних спілок, День економіста та День художника, пише УНН

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України

Професійне свято України, яке відзначається щорічно у другу неділю жовтня, встановлене указом Президента у 2004 році. 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд охоплює всі сфери життєдіяльності людини: умови проживання, роботи, харчування, відпочинку, виховання і навчання дітей і підлітків. Тому санітарно-епідеміологічна служба займає ключову позицію в системі охорони здоров'я країни.

Державна санітарно-епідеміологічна служба вже понад 90 років є ефективною складовою охорони здоров'я, яка забезпечує реалізацію державної політики у сфері профілактичної медицини, стоїть на варті здоров'я і працездатності людей, захищає їх від небезпечних інфекційних захворювань.

Чи загрожують Україні епідемії важких хвороб - відповідь МОЗ27.08.25, 17:03 • 3172 перегляди

День професійних спілок України

Друга неділя жовтня в Україні знаменується святкуванням Дня професійних спілок. Ідея виникла та була затверджена в 2018 році. З того часу учасники руху за захист прав найманих працівників щорічно відзначають своє професійне свято.

На території України спілка щодо захисту прав працівників була вперше організована восени 1917 року. З нагоди її століття Федерація профспілок України висунула пропозицію щодо святкування цієї дати кожного року у другу неділю жовтня. Ініціатива була схвалена Кабінетом міністрів та затверджена указом Президента України.

У цей день проводяться збори, конференції та святкова програма. Традиційно всі витрати на організацію свята беруть на себе профспілки та організатори заходів, не позичаючи кошти з державного або місцевих бюджетів.

У Сербії студенти та профспілки об'єднують сили для антикорупційного протесту01.05.25, 10:47 • 8125 переглядiв

День вільнодумства

День вільнодумства - це щорічне свято у США, яке відзначається 12 жовтня і присвячене просуванню незалежного мислення, секуляризму та свободи ставити під сумнів свої переконання і кидати виклик владі. Ця подія нагадує про важливість розуму, науки та відокремлення церкви від держави.

Витоки Дня свободи думки можна простежити до Салемського процесу над відьмами, темного періоду в історії, коли багато людей були звинувачені й страчені на основі примарних доказів і забобонних вірувань. Основоположною подією, яка призвела до відзначення цього дня, став лист, написаний губернатором штату Массачусетс Вільямом Фіпсом у 1692 році. У цьому листі до британських монархів, Вільяма і Марії, 

Фіпс висловив своє занепокоєння процесом над салемськими відьмами та опорою на необ’єктивні докази, зокрема, на "спектральні докази". Ці докази ґрунтувалися на твердженнях обвинувачів про те, що вони бачили дияволів та інші фантоми, пов’язані з обвинуваченими. Втручання Фіпса призвело до зміни настроїв, і судові процеси врешті-решт були припинені. Цей день нагадує про небезпеку необґрунтованих переконань і важливість мислення, заснованого на фактах. Це дуже актуально у сьогоденні.

"Вона читала мої думки": американець, який вбив українку, розповів моторошні подробиці злочину – NYP11.09.25, 15:58 • 10006 переглядiв

Всесвітній день економіста та День економіста в Україні

Дата святкування Всесвітнього дня економіста припадає на 12 жовтня, але це неофіційна подія. Просто найчастіше у середині жовтня видатні працівники галузі нагороджуються премією Шведського банку Sveriges Riksbank з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля. В цей же день неофіційно відзначається і День економіста в Україні.

Вперше слово "економіка" з’явилося в 4 столітті до н.е. Це грецький термін, що означає "мистецтво ведення домашнього господарства". З розвитком цивілізації роль даної сфери в житті людства ставала все більш вагомою.

З часом людей стала цікавити мета їхніх дій, способи і засоби її досягнення. Так, 16 століття ознаменувалось початком зародження перших економічних шкіл.

У 20 столітті відомий англійський економіст Лайонел Роббінс визначив предмет економічної науки та назвав її проблемою вибору між цілями та засобами, проблемою оптимального розподілу ресурсів для задоволення цих цілей і формування механізмів, що здійснюють подібний розподіл.

Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік07.10.25, 14:53 • 44693 перегляди

День художника України

Щорічно у другу неділю жовтня митці України святкують День художника. Свято було затверджено Указом Президента в 1998 році. Ініціатором святкування стала Спілка художників України. Метою є підтримка представників мистецтва та нагадування про його роль у культурному розвитку людини.

На війні загинув художник і військовий Кирило Гриньов29.08.25, 00:56 • 3292 перегляди

Павло Башинський

