Всемирный день экономиста, День свободомыслия: что отмечают 12 октября

Сегодня, 12 октября, в США отмечают День свободомыслия, а в Украине - День профессиональных союзов, День экономиста и День художника, пишет УНН.

День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины

Профессиональный праздник Украины, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября, установлен указом Президента в 2004 году.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор охватывает все сферы жизнедеятельности человека: условия проживания, работы, питания, отдыха, воспитания и обучения детей и подростков. Поэтому санитарно-эпидемиологическая служба занимает ключевую позицию в системе здравоохранения страны.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба уже более 90 лет является эффективной составляющей здравоохранения, которая обеспечивает реализацию государственной политики в сфере профилактической медицины, стоит на страже здоровья и трудоспособности людей, защищает их от опасных инфекционных заболеваний.

День профессиональных союзов Украины

Второе воскресенье октября в Украине знаменуется празднованием Дня профессиональных союзов. Идея возникла и была утверждена в 2018 году. С тех пор участники движения по защите прав наемных работников ежегодно отмечают свой профессиональный праздник.

На территории Украины союз по защите прав работников был впервые организован осенью 1917 года. По случаю его столетия Федерация профсоюзов Украины выдвинула предложение о праздновании этой даты каждый год во второе воскресенье октября. Инициатива была одобрена Кабинетом министров и утверждена указом Президента Украины.

В этот день проводятся собрания, конференции и праздничная программа. Традиционно все расходы на организацию праздника берут на себя профсоюзы и организаторы мероприятий, не заимствуя средства из государственного или местных бюджетов.

День свободомыслия

День свободомыслия - это ежегодный праздник в США, который отмечается 12 октября и посвящен продвижению независимого мышления, секуляризма и свободы ставить под сомнение свои убеждения и бросать вызов власти. Это событие напоминает о важности разума, науки и отделения церкви от государства.

Истоки Дня свободы мысли можно проследить до Салемского процесса над ведьмами, темного периода в истории, когда многие люди были обвинены и казнены на основе призрачных доказательств и суеверных верований. Основополагающим событием, которое привело к празднованию этого дня, стало письмо, написанное губернатором штата Массачусетс Уильямом Фипсом в 1692 году. В этом письме к британским монархам, Уильяму и Марии,

Фипс выразил свою обеспокоенность процессом над салемскими ведьмами и опорой на необъективные доказательства, в частности, на "спектральные доказательства". Эти доказательства основывались на утверждениях обвинителей о том, что они видели дьяволов и другие фантомы, связанные с обвиняемыми. Вмешательство Фипса привело к изменению настроений, и судебные процессы в конечном итоге были прекращены. Этот день напоминает об опасности необоснованных убеждений и важности мышления, основанного на фактах. Это очень актуально в сегодняшнем дне.

Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине

Дата празднования Всемирного дня экономиста приходится на 12 октября, но это неофициальное событие. Просто чаще всего в середине октября выдающиеся работники отрасли награждаются премией Шведского банка Sveriges Riksbank по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. В этот же день неофициально отмечается и День экономиста в Украине.

Впервые слово "экономика" появилось в 4 веке до н.э. Это греческий термин, означающий "искусство ведения домашнего хозяйства". С развитием цивилизации роль данной сферы в жизни человечества становилась все более весомой.

Со временем людей стала интересовать цель их действий, способы и средства ее достижения. Так, 16 век ознаменовался началом зарождения первых экономических школ.

В 20 веке известный английский экономист Лайонел Роббинс определил предмет экономической науки и назвал ее проблемой выбора между целями и средствами, проблемой оптимального распределения ресурсов для удовлетворения этих целей и формирования механизмов, осуществляющих подобное распределение.

День художника Украины

Ежегодно во второе воскресенье октября художники Украины празднуют День художника. Праздник был утвержден Указом Президента в 1998 году. Инициатором празднования стал Союз художников Украины. Целью является поддержка представителей искусства и напоминание о его роли в культурном развитии человека.

