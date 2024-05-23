ВР може засекретити деякі судові справи під час війни: що відомо

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Верховна Рада ухвалила законопроект, який вилучить з публічного доступу судові рішення у справах проти осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів проти національної безпеки, державної таємниці, порядку призову, мобілізації або проходження військової служби в умовах воєнного стану з міркувань безпеки.

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону, яким з публічної частини Реєстру судових рішень вилучать рішення по справах щодо осіб, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, у сфері охорони державної таємниці, забезпечення призову та мобілізації або проти встановленого порядку несення військової служби. Це планується зробити на час воєнного стану.

Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та законопроєкт №7033-д.

Деталі

№7033-д - запобігання розголошенню окремих відомостей у текстах судових рішень. За основу 250 - депутатів

- повідомив Железняк. 

Згідно з законопроєктом, під час дії воєнного стану доступ до судових рішень у кримінальних провадженнях щодо осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації або проти встановленого порядку несення військової служби буде закритий. В документі вказується, що це планується зробити з міркувань безпеки і доступ до них буде відкритий через рік після закінчення воєнного стану.

Якщо судовий розгляд відбувався у відкритому судовому засіданні, але розголошення окремої інформації на переконання суду може зашкодити безпеці, суд має право при направленні рішення до Реєстру визначити відповідну інформацію такою, що не підлягає розголошенню

- йдеться в законопроєкті.

Зокрема, це буде стосуватися рішень, у яких містяться відомості, що можуть сприяти ідентифікації адреси місць дислокації органів військового управління, військових частин, ідентифікації місця проходження (несення) служби військовослужбовцями Сил оборони, об’єктів, що входять до складу оборонно-промислового комплексу України.

Вже після набрання чинності цього законопроєкту, якщо він буде проголосований у другому читанні, Державній судовій адміністрації протягом 30 днів необхідно буде закрити доступ до вищезазначених справ.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який планує передати Київському окружному адмінсуду та іншим адмінсудам України справи, які не були розглянуті Окружним адмінсудом Києва. Справи будуть передані до початку роботи утвореного Київського міського окружного адміністративного суду.

Павло Башинський

Павло Башинський

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