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Рада зробила крок до передачі справ ліквідованого ОАСК іншим окружним адмінсудам

Рада зробила крок до передачі справ ліквідованого ОАСК іншим окружним адмінсудам

Київ • УНН

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Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про передачу нерозглянутих справ з ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва до інших адміністративних судів України, за винятком деяких справ щодо оскарження нормативно-правових актів, референдумів, рішень у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та регулювання діяльності засобів масової інформації, які розглядатимуться Окружним адміністративним судом міста Києва.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який планує передати Київському окружному адмінсуду та іншим адмінсудам України справи, які не були розглянуті Окружним адмінсудом Києва. Справи будуть передані до початку роботи утвореного Київського міського окружного адміністративного суду. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та законопроєкт №10244.

"№10244 - нерозглянуті ОАСК справи, які були передані до Київського окружного адміністративного суду та розподілені між суддями до набрання чинності цим Законом, розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом. За основу - 256 депутатів", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду справи, які були передані від Окружного адміністративного суду Києва у зв’язку з його ліквідацією, розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом.

Деякі нерозглянуті справи будуть передані на розгляд іншим окружним адміністративним судам України шляхом їх автоматизованого розподілу між цими судами з урахуванням навантаження, за принципом випадковості та відповідно до хронологічного надходження справ.

Однак, передача не буде стосуватися справ, підсудність яких визначена Кодексом адміністративного судочинства України:

ч.1 статті 27 - справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб’єкта владних повноважень;

ч. 3 статті 276 - справи щодо оскарження дій та бездіяльності ініціативних груп всеукраїнського референдуму, члена ініціативної групи всеукраїнського референдуму, що порушують законодавство про вибори чи референдум;

статтею 289-1 - оскарження рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

статтею 289-4 - провадження у справах щодо здійснення державного регулювання, нагляду і контролю у сфері медіа.

Такі справи повинні будуть розглядатися Київським окружним адміністративним судом.

Нагадаємо

У грудні 2022 року Верховна Рада проголосувала законопроект №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. ОАСК відомий численними скандалами. Зокрема, 17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ було повідомлено про підозру тодішньому голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям цього суду, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.

Тоді ж Рада проголосувала і за створення Київського міського окружного адміністративного суду.

Слідством було встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККС), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

У 2020 році Київський апеляційний суд підтвердив рішення про те, що Павло Вовк не є підозрюваним у справі так званих "плівок ОАСК", яку розслідує НАБУ.

У червні 2022 року справу про "плівки Вовка" передали до суду.

У лютому Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала суддю Павла Вовка таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду. Вовк хотів стати суддею Верховного Суду.

Павло Башинський

Павло Башинський

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