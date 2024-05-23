Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который планирует передать Киевскому окружному админсуду и другим админсудам Украины дела, которые не были рассмотрены Окружным админсудом Киева. Дела будут переданы до начала работы образованного Киевского городского окружного административного суда. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и законопроект №10244.

"№10244 - нерассмотренные ОАСК дела, которые были переданы в Киевский окружной административный суд и распределены между судьями до вступления в силу этого Закона, рассматриваются и решаются Киевским окружным административным судом. За основу - 256 депутатов", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, до начала работы Киевского городского окружного административного суда дела, которые были переданы от Окружного административного суда Киева в связи с его ликвидацией, рассматриваются и решаются Киевским окружным административным судом.

Некоторые нерассмотренные дела будут переданы на рассмотрение другим окружным административным судам Украины путем их автоматизированного распределения между этими судами с учетом нагрузки, по принципу случайности и в соответствии с хронологическим поступлением дел.

Однако, передача не будет касаться дел, подсудность которых определена Кодексом административного судопроизводства Украины:

ч.1 статьи 27 - дела по поводу обжалования нормативно-правовых актов Кабинета Министров Украины, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Национального банка Украины или иного субъекта властных полномочий;

ч. 3 статьи 276 - дела по обжалованию действий и бездействия инициативных групп всеукраинского референдума, члена инициативной группы всеукраинского референдума, нарушающих законодательство о выборах или референдуме;

статьей 289-1 - обжалование решений центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

статьей 289-4 - производство по делам об осуществлении государственного регулирования, надзора и контроля в сфере медиа.

Такие дела должны будут рассматриваться Киевским окружным административным судом.

Напомним

В декабре 2022 года Верховная Рада проголосовала законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда города Киева. ОАСК известен многочисленными скандалами. В частности, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ было сообщено о подозрении тогдашнему председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям этого суда, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Тогда же Рада проголосовала и за создание Киевского городского окружного административного суда.

Следствием было установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.

В 2020 году Киевский апелляционный суд подтвердил решение о том, что Павел Вовк не является подозреваемым по делу так называемых "пленок ОАСК", которое расследует НАБУ.

В июне 2022 года дело о "пленках Вовка" передали в суд.

В феврале Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала судью Павла Вовка таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда. Вовк хотел стать судьей Верховного Суда.