Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
verkhovnii-sud-ukrainiВерховный суд Украины
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  100855 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  105753 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  144682 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  141068 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134586 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115005 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121276 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117291 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120619 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113909 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Новости по теме
Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам

Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам

  •  2435 просмотра
В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро

В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро

  •  2515 просмотра
Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики

Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики

  •  3556 просмотра
Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов

Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов

  •  3460 просмотра
Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении

Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении

  •  3132 просмотра
США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия на ее территории - Кирби

США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия на ее территории - Кирби

  •  3533 просмотра
Киевщина передала украинским защитникам более 200 дронов

Киевщина передала украинским защитникам более 200 дронов

  •  4734 просмотра
На границе с Черниговщиной рф заминируют свои территории и отстраивают фортификации

На границе с Черниговщиной рф заминируют свои территории и отстраивают фортификации

  •  6529 просмотра
Британская разведка объяснила, какие последствия для Украины будет иметь ликвидация российского корвета «Циклон»

Британская разведка объяснила, какие последствия для Украины будет иметь ликвидация российского корвета «Циклон»

  •  6112 просмотра
Идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею в соцсетях сравнили с "Голодными играми"

Идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею в соцсетях сравнили с "Голодными играми"

  •  7670 просмотра

Популярные

В Харькове прогремело около десяти взрывов

В Харькове прогремело около десяти взрывов

  •  102035 просмотра
Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов

Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов

  •  93076 просмотра
В Украине применяются ограничения электроснабжения, идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

В Украине применяются ограничения электроснабжения, идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

  •  79396 просмотра
Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

  •  114395 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  148728 просмотра

Публикации

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  148728 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  191471 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  291137 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  275572 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  467274 просмотра

Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам

Верховная Рада приняла за основу законопроект о передаче нерассмотренных дел из ликвидированного Окружного административного суда города Киева в другие административные суды Украины, за исключением некоторых дел по обжалованию нормативно-правовых актов, референдумов, решений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и регулирования деятельности средств массовой информации, которые будут рассматриваться Окружным административным судом города Киева.

политика •   •  2435 просмотра
Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам

В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро

Еврокомиссия оштрафовала Mondelez на 337,5 млн евро за антиконкурентное поведение.

Новости Мира •   •  2515 просмотра
В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро

Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики

Ряд государственных компаний объявили о своих намерениях пройти корпоратизацию, которая, как ожидается, привлечет миллиарды гривен инвестиций и откроет новые возможности благодаря корпоративному управлению.

Экономика •   •  3556 просмотра
Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики

Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов

Военная контрразведка СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации Херсона служил охранником в российском застенке, а затем пытался скрываться, мобилизовавшись в украинскую армию.

Война •   •  3460 просмотра
Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов

Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении

В Киеве начали тестировать новый сервис оплаты в общественном транспорте. Теперь не нужно искать валидатор, оплатить можно в приложении.

Киев •   •  3132 просмотра
Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении

США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия на ее территории - Кирби

США отрицают, что вели переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.

Новости Мира •   •  3533 просмотра
США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия на ее территории - Кирби

Киевщина передала украинским защитникам более 200 дронов

Киевская область передала 72-й бригаде Черных Запорожцев 210 беспилотников различных моделей, среди которых 30 MAVIC 3T, 30 MAVIC PRO, 150 FPV дронов, пульты управления, видеоочки и дополнительное оборудование, приобретенное за средства громад Бучанского района.

Война •   •  4734 просмотра
Киевщина передала украинским защитникам более 200 дронов

На границе с Черниговщиной рф заминируют свои территории и отстраивают фортификации

На границе с Черниговской областью российские войска минируют свою территорию и восстанавливают укрепления, что свидетельствует об опасениях возможных действий со стороны Украины.

Война •   •  6529 просмотра
На границе с Черниговщиной рф заминируют свои территории и отстраивают фортификации

Британская разведка объяснила, какие последствия для Украины будет иметь ликвидация российского корвета «Циклон»

После атаки Украины на корвет «Циклон» в Севастополе рф, вероятно, потеряла один из немногих носителей крылатых ракет «Калибр» проекта «Каракурт», оставшихся в Черном море.

Война •   •  6112 просмотра
Британская разведка объяснила, какие последствия для Украины будет иметь ликвидация российского корвета «Циклон»

Идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею в соцсетях сравнили с "Голодными играми"

Пользователи социальных сетей жестко раскритиковали идею главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева разыгрывать мобилизационные брони в лотерею, сравнив ее с фильмом "Голодные игры".

Экономика •   •  7670 просмотра
Идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею в соцсетях сравнили с "Голодными играми"