ВР может засекретить некоторые судебные дела во время войны: что известно

Верховная Рада приняла за основу проект закона, которым из публичной части Реестра судебных решений изымут решения по делам в отношении лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений против основ национальной безопасности, в сфере охраны государственной тайны, обеспечения призыва и мобилизации или против установленного порядка несения военной службы. Это планируется сделать на время военного положения.

Об этом пишет УНН с ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и законопроект №7033-д.

Детали

№7033-д - предотвращение разглашения отдельных сведений в текстах судебных решений. За основу 250 - депутатов - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, во время действия военного положения доступ к судебным решениям по уголовным производствам в отношении лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении уголовных преступлений против основ национальной безопасности, в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации или против установленного порядка несения военной службы будет закрыт. В документе указывается, что это планируется сделать из соображений безопасности и доступ к ним будет открыт через год после окончания военного положения.

Если судебное разбирательство проходило в открытом судебном заседании, но разглашение отдельной информации по убеждению суда может повредить безопасности, суд имеет право при направлении решения в Реестр определить соответствующую информацию такой, что не подлежит разглашению - говорится в законопроекте.

В частности, это будет касаться решений, в которых содержатся сведения, которые могут способствовать идентификации адреса мест дислокации органов военного управления, воинских частей, идентификации места прохождения (несения) службы военнослужащими Сил обороны, объектов, входящих в состав оборонно-промышленного комплекса Украины.

Уже после вступления в силу этого законопроекта, если он будет проголосован во втором чтении, Государственной судебной администрации в течение 30 дней необходимо будет закрыть доступ к вышеупомянутым делам.

Напомним,

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который планирует передать Киевскому окружному админсуду и другим админсудам Украины дела, которые не были рассмотрены Окружным админсудом Киева. Дела будут переданы до начала работы образованного Киевского городского окружного административного суда.