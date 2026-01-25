Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпрі на очах у патрульних
У Дніпрі ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Патрульні евакуювали мешканців, жертв немає.
У Дніпрі ворожий дрон влучив прямо в житлову багатоповерхівку на очах у патрульних. Про це повідомляє Національна поліція і публікує відповідне відео, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що патрульні негайно сповістили всі служби та почали евакуйовувати мешканців, відводячи їх у безпечні місця.
На щастя, обійшлося без жертв
У Нацполіції нагадують: якщо ви почули сигнал повітряної тривоги - не зволікайте, прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся там до відбою.
Нагадаємо
Патрульна поліція Києва показала кадри наслідків нічних ударів по столиці 24 січня, надаючи допомогу постраждалим.
