18:28 • 4784 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
16:32 • 8824 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
16:17 • 10053 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
15:48 • 9082 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 12508 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 13899 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 13772 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 15138 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 26110 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 44196 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпрі на очах у патрульних

Київ • УНН

 • 184 перегляди

У Дніпрі ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Патрульні евакуювали мешканців, жертв немає.

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпрі на очах у патрульних

У Дніпрі ворожий дрон влучив прямо в житлову багатоповерхівку на очах у патрульних. Про це повідомляє Національна поліція і публікує відповідне відео, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що патрульні негайно сповістили всі служби та почали евакуйовувати мешканців, відводячи їх у безпечні місця.

На щастя, обійшлося без жертв

- йдеться у дописі до відео.

У Нацполіції нагадують: якщо ви почули сигнал повітряної тривоги - не зволікайте, прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся там до відбою.

Нагадаємо

Патрульна поліція Києва показала кадри наслідків нічних ударів по столиці 24 січня, надаючи допомогу постраждалим.

У Нацполіції показали наслідки прильотів на Херсонщині: пошкоджені будинки та комунікації04.02.24, 14:46 • 37651 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Національна поліція України