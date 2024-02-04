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У Нацполіції показали наслідки прильотів на Херсонщині: пошкоджені будинки та комунікації

Київ • УНН

 • 37634 перегляди

Російські військові випустили понад 90 ракет з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків, літаків і безпілотників по жителям Херсонської області, пошкодивши будівлі, газову та водопровідну інфраструктуру, але обійшлося без жертв.

Минулої доби російські військові випустили мажйе сотню снарядів по мешканцях Херсонщини. Загарбники били із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків, авіації й БпЛА. Фото з місць прильотів ворожих снарядів показала  пресслужба Національної поліції України, передає УНН.

За минулу добу російська армія здійснила 37 обстрілів Херсонщини Армія рф випустила понад 90 снарядів із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків, авіації, БпЛА.

– зазначили у пресслужбі поліцейських.

Деталі

Поліцейські зазначили, що росіяни системно завдають ударів по Херсону й деокупованій частині Херсонської області. Зокрема, один із артилерійських снарядів влучив у газопровід, Крім того, в загарбники пошкодили водогін, й численні приватні та багатоповерхові будинки.

На місцях російських атак від ранку працювали поліцейські, рятувальники, аварійні служби.

Додатково

Ранком голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що упродовж минулої доби російська армія 37 разів обстріляла Херсонську область, випустила 92 снаряди з різного виду озброєння. Зазначивши при цьому, що загиблих та поранених немає.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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